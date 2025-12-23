تفاصيل جديدة وراء زيارة وزير الشباب والرياضة لـ الأهلي والزمالك

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة زيارة لنادي الأهلي والزمالك، لتهنئة مجالس الإدارات الجديدة.

وشهدت جلسة أشرف صبحي مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك الحديث عن ملف أرض أكتوبر بجانب شركة الكرة التي ينوى المجلس إقامتها خلال الفترة المقبلة.

ويتزامن لقاء وزير لرياضة مع نادي الزمالك بعد قرار محكمة القضائ الإداري بمجلس الدولة اليوم بتأجيل الطعن المقدم من حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ضد وزير الإسكان ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر بعد قرار سحب أرض الفرع

أما داخل النادي الأهلي بمقره في الجزيرة إلتقى وزير الرياضة بـ محمود الخطيب رئيس النادي لمناقشة سبل دعم النشاط الرياضي وتطوير المنشات والخدمات المقدمة للأعضاء.

وحرص وزير الشباب والرياضة على تهنئة مجلس إدارة النادي الأهلي على الإنجازات الأخيرة للنادي في مختلف الألعاب الرياضية، مؤكداً استمرار دعم الوزارة لجميع الأندية الوطنية للنهوض بالرياضة المصرية.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرصه على متابعة كل ما يتعلق بتطوير الأندية والمنشآت الرياضية، ودعم الأندية الوطنية لتقديم أفضل الخدمات لأعضائها، وتشجع على الاستثمار في تطوير المواهب الرياضية منذ سن مبكرة.

وسبق زيارة أشرف صبحي لـ الاهلي والزمالك تواجده في نادي هيلوبوليس خلال جولته اليوم لتقديم التهنئة لمجلس الإدارة المنتخب حديثاً، متمنياً لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة، ومؤكداً دعم الوزارة الكامل للمجلس الجديد في استكمال مسيرة التطوير والارتقاء بالنادي.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالشكل الحضاري الذي خرجت به انتخابات نادي هليوبوليس الرياضي، والتي أُجريت بنظام التصويت الإلكتروني، مؤكدًا أن التجربة تمثل نموذجاً ناجحاً يعكس الوجه الحضاري لأندية مصر، ويؤكد قدرة المؤسسات الرياضية على مواكبة التحول الرقمي.