شوبير يكشف تطورات جديدة في مفاوضات الأهلي مع أليو ديانج

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر تطورات تجديد عقد المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال شوبير، خلال تصريحاته لإذاعة «أون سبورت إف إم»:

"الأمور بشأن تجديد التعاقد مع ديانج تعقدت".

وأضاف: "ديانج يتلقى عروضًا مالية كبيرة من خارج النادي، والأهلي عرض عليه رقمًا محددًا، بينما طلب اللاعب مبلغًا أعلى رفضه النادي".

وتابع شوبير: "هناك أيضًا مشكلة متعلقة بزميله زيزو، والأرقام التي تم تداولها غير صحيحة. لذا قرر الأهلي إعادة الهدوء للفريق ووضع سقف مالي واضح لتجديد العقود".