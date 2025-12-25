أحمد شوبير: الجولة الثانية قد تشهد مفاجآت قوية

علق الإعلامي أحمد شوبير علي نتائج الجولة الأولى في المجموعات ببطولة أمم أفريقيا.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "مع نهاية الجولة الأولى من دور مجموعات في أمم أفريقيا، أعتقد مكنش فيه مفاجآت في النتائج، وكل الماتشات تقريبًا كانت نتائجها متوقعة، الجولة التانية ممكن نشوف فيها مفاجآت قوية، خصوصًا إنها هتلعب دور كبير في تحديد شكل المتأهلين".

تتوجه أنظار ملايين المصريين نحو المغرب لمتابعة مباراة منتخب مصر مع جنوب افريقيا فى الخامسة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية فى كأس الأمم الافريقية التى تستضيفها المغرب حاليا وتستمر حتى 18 يناير المقبل بمشاركة 24 منتخبا .

حسابات التأهل المبكر

وتحظى مباراة مصر وجنوب افريقيا باهتمام خاص فى ظل قوة المنتخبين وفوزهما فى الجولة الأولي حيث فازت مصر على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف واحد فيما فازت جنوب افريقيا على أنجولا والفائز منهما فى الجولة القادمة يعنى التأهل مباشرة الى الدور التالي دون الانتظار الى الجولة الثالثة والأخيرة التى يصطدم فيها الفراعنة مع أنجولا فيما تلعب جنوب افريقيا مع زيمبابوي .