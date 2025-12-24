مشتت.. شوبير يهاجم لاعب الأهلي بعد مباراة غزل المحلة

هاجم الإعلامي أحمد شوبير، حمزة عبدالكريم مهاجم النادي الأهلي، بسبب مستواه في مباراة غزل المحلة، في كأس عاصمة مصر.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر «أون سبورت»: “أنا مش مبسوط بحمزة عبدالكريم، رغم إنني أول واحد اتكلمت عنه”.

وأضاف: "هو لاعب كويس جدًا وإمكاناته مميزة، لكن من الواضح إن دماغه مشتتة بسبب الحديث عن برشلونة وبايرن ميونخ".



وأشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير بمستوى أحمد عابدين، ناشئ النادي الأهلي، بعد مباراة غزل المحلة في كأس عاصمة مصر.

وكتب الدردير عبر حسابه على فيسبوك: "تألق أحمد عابدين لاعب الأهلي لفت نظري بقوة في مباراة غزل المحلة، وبصرف النظر عن النتيجة".

وتابع: "هو ليه الأهلي بيدور على أجانب وعنده ناشئين بالقوة دي؟ يا عم لو عندك دولارات كتير… ادينا شوية".

وفاز فريق غزل المحلة على نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما باستاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر، وهي المباراة التي خاضها الأهلي بفريق كامل من الشباب باستثناء حسين الشحات ومصطفى العش.