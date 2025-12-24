قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبوة ناسفة.. انفجار جديد يهز موسكو قرب مركز شرطة وإصابة ضابطين | شاهد
رئيسة الوزراء الإيطالية: 2025 عام صعب.. و 2026 سيكون أسوأ بكثير
قفزة قوية .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
تفاصيل حبس 3 فتيات يُمارسن أعمالًا منافية للآداب داخل نادٍ صحي بالشروق
أبو زهرة: لاعبو منتخب مصر يركزون على الفوز بكأس أمم إفريقيا 2025
كل عام وأنتم بخير .. الفلك يُحدّد موعد شعبان 1447هـ ويكشف ملامح بداية شهر رمضان
«المترو»: 250 جنيهًا.. غرامة للرجال حال ركوبهم عربات السيدات في غير الأوقات المُخصصة
تعديلات وتوازن أكبر.. حسام حسن يجهّز مفاجأة في تشكيل منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا |فيديو
إنجاز كبير.. وزير الاتصالات: مصر تقدمت 47 مركزا في مؤشر الحكومة الرقمية
مصطفى الفقي: مصر ترفض أي مساعٍ للمساس بوحدة السودان وسلامة أراضيه
«الغندور» يكشف سر مشاركة نجوم الفراعنة رغم خطر البطاقات الصفراء .. وتوجيهات حسام حسن
بعد تألق لاعب ناشئ أمام غزل المحلة.. «الدردير» لإدارة الأهلي: «لو عندكم دولارات كتيرة إدونا شوية»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بعد تألق لاعب ناشئ أمام غزل المحلة.. «الدردير» لإدارة الأهلي: «لو عندكم دولارات كتيرة إدونا شوية»

عمرو الدردير
عمرو الدردير
سارة عبد الله

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير بمستوى أحمد عابدين، ناشئ النادي الأهلي، بعد مباراة غزل المحلة في كأس عاصمة مصر.

وكتب الدردير عبر حسابه على فيسبوك: "تألق أحمد عابدين لاعب الأهلي لفت نظري بقوة في مباراة غزل المحلة، وبصرف النظر عن النتيجة".

وتابع: "هو ليه الأهلي بيدور على أجانب وعنده ناشئين بالقوة دي؟ يا عم لو عندك دولارات كتير… ادينا شوية".

وفاز فريق غزل المحلة على نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما باستاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر، وهي المباراة التي خاضها الأهلي بفريق كامل من الشباب باستثناء حسين الشحات ومصطفى العش.

تقدم فريق غزل المحلة عبر اللاعب رشاد عرفاوي في الدقيقة 9، فيما أحرز للنادي الأهلي هدفًا عبر اللاعب إبراهيم الأسيوطي في الدقيقة 26، ثم قام حكم اللقاء محمود بسيوني بإلغائه بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو المعروفة بـ VAR.

ونجح رشاد عرفاوي في إحراز هدف التقدم للمحلة في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، فيما نجح عمر سيد معوض في إحراز هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 42، بعد تمريرة من حسين الشحات إلى عمر سيد معوض الذي انفرد بالمرمى وسدد الكرة لتسكن الشباك.

وسجل كيبو سعيدي هدف المحلة الثاني في الدقيقة 64.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

