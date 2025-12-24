بعد تألق لاعب ناشئ أمام غزل المحلة.. «الدردير» لإدارة الأهلي: «لو عندكم دولارات كتيرة إدونا شوية»

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير بمستوى أحمد عابدين، ناشئ النادي الأهلي، بعد مباراة غزل المحلة في كأس عاصمة مصر.

وكتب الدردير عبر حسابه على فيسبوك: "تألق أحمد عابدين لاعب الأهلي لفت نظري بقوة في مباراة غزل المحلة، وبصرف النظر عن النتيجة".

وتابع: "هو ليه الأهلي بيدور على أجانب وعنده ناشئين بالقوة دي؟ يا عم لو عندك دولارات كتير… ادينا شوية".

وفاز فريق غزل المحلة على نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما باستاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر، وهي المباراة التي خاضها الأهلي بفريق كامل من الشباب باستثناء حسين الشحات ومصطفى العش.

تقدم فريق غزل المحلة عبر اللاعب رشاد عرفاوي في الدقيقة 9، فيما أحرز للنادي الأهلي هدفًا عبر اللاعب إبراهيم الأسيوطي في الدقيقة 26، ثم قام حكم اللقاء محمود بسيوني بإلغائه بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو المعروفة بـ VAR.

ونجح رشاد عرفاوي في إحراز هدف التقدم للمحلة في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، فيما نجح عمر سيد معوض في إحراز هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 42، بعد تمريرة من حسين الشحات إلى عمر سيد معوض الذي انفرد بالمرمى وسدد الكرة لتسكن الشباك.

وسجل كيبو سعيدي هدف المحلة الثاني في الدقيقة 64.