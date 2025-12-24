قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دبلوم تجارة ومرتشي وسمسار.. مفاجآت في التحقيق مع مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة
مدبولي: صندوق النقد الدولي يشيد بمؤشرات الاقتصاد المصري ويُعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. وصندوق النقد يشيد بالأداء ونستهدف 30 مليون سائح
مدبولي: السياحة تقود مرحلة التعافي الاقتصادي ومصر تقترب من 30 مليون سائح
رئيس الوزراء: انتهاء مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي خلال عام
مدبولي: نسعى للتوصل إلى تفاهم مع صندوق النقد حول مستهدفات المراجعة السابعة والثامنة
رقص خادش.. القبض على صانعتي محتوى بالتجمع
الأصم.. حكم صيام شهر رجب 2025 وأجمل الأدعية المستحبة
سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الأربعاء
الأزهر: الخصومات الوهمية غش محرم وأكل لأموال الناس بالباطل
بعد إعلان جديد لشقق الإسكان| خبير تنمية محلية: الدولة تكثف جهودها لاستمرار المشروعات السكنية
أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 24-12-2025
رياضة

ترانسفير ماركت: برشلونة رفع عرضه لضم حمزة عبدالكريم من الأهلي

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
عبدالله هشام

كشف تقرير نشره ترانسفير ماركت عن عرض برشلونة لضم حمزة عبدالكريم من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وحسب ما قال أسامة رخا، كشاف بيانات "ترانسفير ماركت" في مصر، فإن برشلونة قدم عرض جديد لضم حمزة عبدالكريم بإعارة مجانبة مع بند شراء بقيمة مليون يورو بجانب 3 ملايين يورو إضافات ونسبة من إعادة البيع.

وأضاف: الأهلي يعتبر حمزة عبدالكريم جوهرة لن يفرط فيها بسهوله وهو نفس النادي الذي باع وسام أبو علي بثاني أكبر عملية بيع في تاريخ الدوري المصري مقابل 6.4 مليون يورو بعد كأس العالم.

وعن طلبات الأهلي المالية بشأن حمزة عبدالكريم قال: حمزة يعتبر الموهبة الأكبر في مصر حالياً ورابع أصغر لاعب مصري يشارك في دوري أبطال أفريقيا حينما ظهر أمام شبيبة القبائل الجزائري في مباراة انتهت لصالح الأحمر بنتيجة 4-1.

واوضح : إدارة الأهلي تتوقع كسر الرقم القياسي المسجل باسم إيفونا كأغلى لاعب يتم بيعه في تاريخ الدوري حينما تم بيعه لـ نادي تي جي تيدا الصيني عام 2016 مقابل 7.25 مليون يورو.

أرقام حمزة عبدالكريم

سجل حمزة عبدالكريم في بطولة أمم إفريقيا تحت 17 عاماً 3 أهداف وصنع هدفاً في 4 مباريات، وقاد منتخب مصر إلى كأس العالم للشباب.

وفي بطولة كأس العالم للشباب سجل هدفين في 4 مباريات، وهو ما جذب أنظار كشافي برشلونة.

وسرد رخا إمكانيات حمزة عبدالكريم: حيث يُعد حمزة مهاجماً عصرياً ويشارك بفعالية في عملية بناء اللعب، والنزول إلى خط الوسط والتحرك على الأطراف لفتح مساحات لزملائه، كما يميل إلى صناعة الفرص للاعبين الآخرين.

وأختتم كشاف بيانات ترانسفير ماركت : عبدالكريم بارع في الألعاب الهوائية وفي حال اتسغلال كامل إمكانياته قد يتحول لنسخة مصرية من هالاند.

حمزة عبدالكريم برشلونة النادي الأهلي فريق الأهلي نادي برشلونة

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

