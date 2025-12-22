بالأرقام.. برشلونة يكتسح ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال عام 2025

أكد نادي برشلونة تفوقه الواضح على غريمه التقليدي ريال مدريد في منافسات الدوري الإسباني خلال عام 2025، سواء على مستوى عدد النقاط أو الفارق التهديفي، ليواصل الفريق الكتالوني فرض هيمنته المحلية.

واختتم برشلونة عام 2025 بصورة مثالية، بعدما عاد بفوز ثمين من ملعب لا سيراميكا عقب تغلبه على فياريال بهدفين دون رد، في ختام مواجهات الجولة السابعة عشرة من الليغا.

وبهذا الانتصار، ضمن برشلونة البقاء في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني حتى انطلاق الدور الثاني، مستفيدًا من فارق أربع نقاط عن ريال مدريد، مع تبقي مباراة واحدة لكل فريق في مرحلة الذهاب.

ووفقًا لما أوردته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، رفع برشلونة رصيده خلال عام 2025 إلى 96 نقطة في الدوري، مقابل 86 نقطة لريال مدريد، الذي حقق بدوره فوزًا مماثلًا على إشبيلية في الفترة ذاتها. وتوزعت هذه الحصيلة بين موسمي 2024-2025 و2025-2026.

ولم يقتصر تفوق برشلونة على عدد النقاط فقط، إذ تصدر أيضًا قائمة أقوى هجوم في الليغا خلال العام الحالي، بعدما سجل لاعبوه 102 هدف، مقابل 73 هدفًا لريال مدريد.

وخاض برشلونة 37 مباراة في الدوري خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، بواقع 19 مباراة في موسم 2024-2025 و18 مباراة في موسم 2025-2026، حقق خلالها 31 فوزًا، مقابل 3 تعادلات و3 هزائم، لتصل نسبة عدم الخسارة إلى ما يقارب 92%.

وجاءت خسائر الفريق الكتالوني أمام فياريال في الموسم الماضي، بالإضافة إلى هزيمتين أمام إشبيلية وريال مدريد في الموسم الحالي.

وفي المقابل، جمع ريال مدريد نقاطه الـ86 من 27 انتصارًا و5 تعادلات و5 هزائم، مسجلًا 73 هدفًا واستقبلت شباكه 36 هدفًا.

وعلى مستوى بقية الفرق، حل فياريال ثالثًا من حيث عدد النقاط المحققة خلال عام 2025 برصيد 75 نقطة مع مباراتين أقل، فيما جاء أتلتيكو مدريد في المركز الرابع بعدما جمع 72 نقطة من 21 فوزًا و9 تعادلات.