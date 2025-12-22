قبل مواجهة زيمبابوي...نادي الزمالك يوجة رساله دعم للاعبي المنتخب

وجة نادي الزمالك رسالة دعم للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتبت الصفحة الرسميه لنادي الزمالك :كل التوفيق لمنتخبنا ونجومنا الدوليين في بطولة كأس الأمم الإفريقية .

ويستعد منتخب مصر لافتتاح مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، عندما يواجه منتخب زيمبابوي مساء اليوم الإثنين، في بداية رحلة الفراعنة نحو استعادة اللقب القاري والسعي لإضافة النجمة الثامنة على قميص المنتخب الأكثر تتويجا بالبطولة.

وتحمل مواجهة زيمبابوي أهمية خاصة كونها الظهور الأول للعميد حسام حسن، في أمم أفريقيا كمدير فني للمنتخب ، بعدما سبق له المشاركة لاعبًا في عدة نسخ، كان آخرها نسخة 2006 التي توج خلالها الفراعنة بلقب البطولة.

تصفيات مثالية للفراعنة

ودخل منتخب مصر البطولة، بثقة كبيرة بعدما حقق العلامة الكاملة خلال مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب ، حيث فاز في أربع مباريات متتالية جمع خلالها 12 نقطة ليحسم التأهل رسميًا قبل نهاية التصفيات بجولتين.