تراجع منتخب مصر مركز.. فيفا يكشف عن التصنيف العالمي للمنتخبات

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن التصنيف العالمي للمنتخبات قبل نهاية عام 2025.

وشهد التصنيف العالمي تراجع منتخب مصر للمركز الـ 35، فيما حصل منتخب الجزائر على مكانه وأصبح في الرابعة والثلاثون.

وحافظ منتخب المغرب على مركزه الـ 11 فيما تصدرت إسبانيا التصنيف العالمي للمنتخبات.

وجاء تصنيف المنتخبات العشرة الأولى طبقًا للفيفا كالتالي:

1- إسبانيا – 1877.18 نقطة.

2- الأرجنتين – 1873.33 نقطة.

3- فرنسا – 1870 نقطة.

4- إنجلترا – 1834.12 نقطة.

5- البرازيل – 1760.46 نقطة.

6- البرتغال – 1760.38 نقطة.

7- هولندا – 1756.27 نقطة.

8- بلجيكا – 1730.71 نقطة.

9- ألمانيا – 1724.15 نقطة.

10- كرواتيا – 1716.88 نقطة.