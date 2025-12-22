قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
7 ممنوعات في لجان امتحانات نصف العام 2026 بجميع المدارس
الاتحاد العماني يكشف حقيقة إقالة كارلوس كيروش
بالأرقام.. برشلونة يكتسح ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال عام 2025
أسعار السلع التموينية وموعد صرفها في يناير 2026 ونصيب الفرد بالتفصيل
سارة خليفة من داخل قفص الاتهام: أبويا وأمي مربييني على الصلاة والصوم
قبل مواجهة زيمبابوي...نادي الزمالك يوجة رساله دعم للاعبي المنتخب
اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين 21 قطاع ما بين صناعي وخدمي ولوجستي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في هذه المناطق
مباراة المنتحب اليوم .. تاريخ المواجهات والقنوات الناقلة
بين الفوز والخسارة.. حصص الأحزاب في انتخابات الفردي قبل جولات الإعادة بالدوائر الملغاة
المجلس الأوروبي يعلن التضامن مع الدنمارك بعد قرار ترامب بتعيين مبعوث خاص لـ جرينلاند
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
نادي لايبزيج الألماني يعلن عن تعاون مع الأهلي لتبادل الخبرات حول تطوير قطاع الناشئين

علا محمد

كشف الحساب الرسمي لنادي لايبزيج الألماني عن لقاء مميز مع النادي الأهلي لتبادل الخبرات والمعرفة حول تطوير قطاع الناشئين.

وكتب نادي لايبزيج الألماني عبر فيسبوك: 
"اجتمع النادي الأهلي ولايبزيج في ألمانيا في لقاء مميز لتبادل الخبرات والمعرفة حول تطوير قطاع الناشئين، والاستراتيجيات التجارية، والقيم المشتركة في كرة القدم. خطوة أولى واعدة نحو دراسة فرص محتملة للتعاون والعمل المشترك مستقبلًا".

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 اليوم الاثنين مع ضيفه إنبي، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة منطقة القاهرة.

يدخل أهلي 2008 المباراة وفي رصيده 28 نقطة، من الفوز في 9 مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، والخسارة في مثلها، حيث تعادل مع بتروجت 1 - 1، وخسر أمام إنبي 2 - 3، وفاز على النصر 9 - 0، وعلى اتحاد الشرطة 1 - 0، وعلى المصرية الاتصالات 2 - 1، وعلى الجونة 4 - 2، وعلى ليفلز 3 - 0، وعلى مستقبل وطن 4 - 0، وعلى المقاولون العرب 1 - 0، وعلى السكة الحديد 3 - 2، وعلى بتروجت 2 - 1، مسجلًا 32 هدفًا مقابل 10 أهداف في مرماه، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام الداخلية.

