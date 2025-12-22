فيديو متداول | أحد أهالي عزبة واصف بأبوحماد بالشرقية: شفت التمساح طوله مترين

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة الشرقية مقطع فيديو مصحوب بتعليقات تفيد ظهور تمساح بأحد المصاريف بعذوبة واصف التابعة لقرية عمريط بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

وطالب الأهالى الجهات التنفيذية بسرعة التدخل وفحص المقطع المصور، للتأكد من صحته، وبيان ما إذا كان بالفعل ظهر تمساح داخل المصرف من عدمه.

ومن جانبه، دفع جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية بفريق لفحص الفيديو والتواجد بمحيط المصرف والاستعانة يفرق من الحماية المدنية للبحث عن وجود تمساح بمياه المصرف من عدمه.

فيما أكد أحد شهود العيان من أهالي العزبة أنه سمع استغاثة احدي السيدات بمحيط أرضه الزراعية وعلي الفور هرع إليها ليستفسر منها وعلي الفور شاهد شئ بمياة المصرف ويرجح أنه تمساح بطول مترين تقريباً مطالباً بسرعة التحرك من قبل الجهات التنفيذية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية.