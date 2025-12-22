تموين الشرقية: ضبط 761 مخالفة فى المخابز والأسواق

شنت مديرية التموين بالشرقية حملات مكبرة على الأسواق والمخابز البلدية بنطاق المحافظة ، لضبط الخارجين عن القانون ، والتي أسفرت عن تحرير 761 محضرا متنوعا ، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ ، المهندس حازم الأشموني ، بتكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها ، وعدم السماح بالمساس بحقوق المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.



وذكرت المحافظة في بيان لها اليوم الاثنين ، أنه تم تحرير 537 محضراً ضد أصحاب المخابز البلدية والسياحية والمطاحن لقيام أصحابها لإنتاج خبز مخالف للاشتراطات والمواصفات التموينية ، منها توقف المخابز عن الإنتاج بدون عذر، وعمل بدون ترخيص ، فيما تم تحرير 224 محضرا ضد أصحاب المحال التجارية والغذائية وغير الغذائية لقيام أصحابها بمخالفات متنوعة.

