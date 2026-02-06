قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق
هيئة النقل: غرفة عمليات خلال رمضان لتلقي شكاوى المواطنين
300 شخص.. دمشق وبيروت توقعان إتفاقا لنقل السجناء السوريين إلى بلدهم
نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد
موعد صلاة الجمعة اليوم 6 فبراير 2026.. ومواقيت كل الصلوات
الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد
قائد القيادة المركزية الأمريكية سينضم للمحادثات بين واشنطن وإيران
240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026
سفير مصر في بيروت: نرفض أي اعتداءات إسرائيلية على لبنان
وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2026.. قدم الآن
محافظ أسيوط يطلق مبادرات لبناء الإنسان.. ويؤكد: جاهزون لاستقبال رمضان
القبض على شخصين بتهمة التجسس لصالح الموساد بتركيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نيللى كريم: كلنا بنمر بظروف صعبة ورحت قبل كده لدكتور نفسي.. فيديو

نيللى كريم
نيللى كريم
البهى عمرو

تصدرت تصريحات الفنانة نيللى كريم، بخصوص المرض النفسي، وتعرض البعض لمشكلات خلال فترة الطفولة، وحديثها عن عملها الجديد «على قدّ الحب» مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة. 

فقد طالبت الفنانة نيللى كريم، من المواطنين بعدم الحكم على الأشخاص من الخارج، لآن الكثير قد يتعرض لبعض المشكلات النفسية، وأن هذا قد يكون بسبب أمور في الطفولة أو ذكريات خاصة.

وقال نيللي كريم، إن المرض النفسي يجب التعامل معه مثل أى مرض آخر، مشيرة إلى أن لكل مرض طبيب متخصص، وأن طلب المساعدة النفسية ليس عيبًا.

كلنا بنمر بظروف صعبة

مسلسل على قد الحب

وأضاف خلال لقاء على قناة سي بي سي: «كلنا بنمر بظروف صعبة، أحيانًا بتضطرنا نروح لدكتور نفسى ونتفضفض له، وأنا روحت لطبيب نفسي، وأعرف ناس كتير راحت لـ أطباء نفسيين، وأن هذا الأمر مرض مثل أي مرض آخر.

ونصحت أي شخص يعاني من مشكلات نفسية بالذهاب لـ طبيب نفسي، و"كلنا بنمر بظروف صعبة ".

وكشف البرومو الرسمي لمسلسل «على قدّ الحب»، بطولة نيللي كريم وشريف سلامة، المقرر عرضه فى رمضان 2026 عن أجواء درامية مشحونة بالتشويق والمشاعر الإنسانية، ما رفع سقف التوقعات لعمل يُنتظر بقوة ضمن سباق الدراما الرمضانية المقبلة.

أحداث مسلسل على قد الحب
وتدور أحداث المسلسل، المكوّن من 30 حلقة، في إطار درامي اجتماعي رومانسي، يمزج بين العاطفة الإنسانية العميقة والتفاصيل العائلية الدقيقة، حيث يسلّط الضوء على العلاقات الأسرية بتعقيداتها وتشابكاتها النفسية والاجتماعية، في تجربة درامية تراهن على الصدق الإنساني والعمق الدرامى.

أبطال مسلسل على قد الحب 
ويشارك في بطولة العمل، إلى جانب نيللي كريم وشريف سلامة، نخبة من النجوم: مها نصار، أحمد ماجد، صفاء الطوخي، ميمي جمال، محمد أبو داوود، شهد الشاطر، محمود الليثي، محمد علي رزق، أحمد سعيد عبد الغني، يوسف حشيش، وآية سليم.

المسلسل من إنتاج S_production  للمنتجة سالى والى تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج خالد سعيد، ويُتوقع أن يحجز مكانة مميزة بين الأعمال الرمضانية، لما يقدمه من معالجة إنسانية هادئة، تعتمد على بناء الشخصيات والصراعات الداخلية، في إطار رومانسي اجتماعي يعكس واقع العلاقات العائلية المعاصرة.

نيللى كريم النجمة نيللى كريم الفنانة نيللى كريم المرض النفسى شريف سلامة رمضان 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا بعد تقديم الصرف قبل رمضان

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا بعد تقديم الصرف مع بداية رمضان

امام عاشور

استبعاد من كأس العالم.. منتخب مصر يرد لأول مرة على خبر تهديد إمام عاشور

البلوجر روح

القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها

تشييع جثمان العروسه

حزن وانهيار الأب.. أهالي المنيا يشيعون جثمان عروس بني مزار

وفاة عريس بني مزار

لحق بعروسته.. وفاة عريس المنيا في حادث انقلاب سيارة الزفاف ببني مزار

زيزو

صدمة في الأهلي بسبب زيزو.. وتوروب في ورطة

عروس بني مزار المتوفيه

الصورة الأولى لعروس المنيا المتوفية بحادث انقلاب سيارة زفافها

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

بيروت ودمشق يوقعان اتفاقية نقل المحكومين السوريين من لبنان إلى سوريا

إيران

الخارجية العمانية: المحادثات مع إيران والولايات المتحدة ركزت على استئناف المفاوضات

طهران وواشنطن

تصعيد جديد أم اتفاق مرتقب؟.. طاولة مفاوضات نووية بين طهران وواشنطن في مسقط

بالصور

نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد

اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية

فيديو

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد