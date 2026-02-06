نيللى كريم: كلنا بنمر بظروف صعبة ورحت قبل كده لدكتور نفسي.. فيديو

تصدرت تصريحات الفنانة نيللى كريم، بخصوص المرض النفسي، وتعرض البعض لمشكلات خلال فترة الطفولة، وحديثها عن عملها الجديد «على قدّ الحب» مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة.

فقد طالبت الفنانة نيللى كريم، من المواطنين بعدم الحكم على الأشخاص من الخارج، لآن الكثير قد يتعرض لبعض المشكلات النفسية، وأن هذا قد يكون بسبب أمور في الطفولة أو ذكريات خاصة.

وقال نيللي كريم، إن المرض النفسي يجب التعامل معه مثل أى مرض آخر، مشيرة إلى أن لكل مرض طبيب متخصص، وأن طلب المساعدة النفسية ليس عيبًا.

كلنا بنمر بظروف صعبة

وأضاف خلال لقاء على قناة سي بي سي: «كلنا بنمر بظروف صعبة، أحيانًا بتضطرنا نروح لدكتور نفسى ونتفضفض له، وأنا روحت لطبيب نفسي، وأعرف ناس كتير راحت لـ أطباء نفسيين، وأن هذا الأمر مرض مثل أي مرض آخر.

ونصحت أي شخص يعاني من مشكلات نفسية بالذهاب لـ طبيب نفسي، و"كلنا بنمر بظروف صعبة ".

وكشف البرومو الرسمي لمسلسل «على قدّ الحب»، بطولة نيللي كريم وشريف سلامة، المقرر عرضه فى رمضان 2026 عن أجواء درامية مشحونة بالتشويق والمشاعر الإنسانية، ما رفع سقف التوقعات لعمل يُنتظر بقوة ضمن سباق الدراما الرمضانية المقبلة.

أحداث مسلسل على قد الحب

وتدور أحداث المسلسل، المكوّن من 30 حلقة، في إطار درامي اجتماعي رومانسي، يمزج بين العاطفة الإنسانية العميقة والتفاصيل العائلية الدقيقة، حيث يسلّط الضوء على العلاقات الأسرية بتعقيداتها وتشابكاتها النفسية والاجتماعية، في تجربة درامية تراهن على الصدق الإنساني والعمق الدرامى.

أبطال مسلسل على قد الحب

ويشارك في بطولة العمل، إلى جانب نيللي كريم وشريف سلامة، نخبة من النجوم: مها نصار، أحمد ماجد، صفاء الطوخي، ميمي جمال، محمد أبو داوود، شهد الشاطر، محمود الليثي، محمد علي رزق، أحمد سعيد عبد الغني، يوسف حشيش، وآية سليم.

المسلسل من إنتاج S_production للمنتجة سالى والى تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج خالد سعيد، ويُتوقع أن يحجز مكانة مميزة بين الأعمال الرمضانية، لما يقدمه من معالجة إنسانية هادئة، تعتمد على بناء الشخصيات والصراعات الداخلية، في إطار رومانسي اجتماعي يعكس واقع العلاقات العائلية المعاصرة.