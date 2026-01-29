نيللي كريم وشريف سلامة من كواليس تصوير فيلم جوازة ولا جنازة

شاركت الشركة المنتجة لفيلم «جوازة ولا جنازة» عددًا من الصور من كواليس التصوير، والتي جمعت النجمة نيللي كريم والفنان شريف سلامة، وسط أجواء اتسمت بالمرح والكوميديا، ما انعكس على روح العمل المعروض حاليًا في دور السينما ويحقق نجاحًا ملحوظًا منذ طرحه.

ويواصل فيلم «جوازة ولا جنازة» جذب الجمهور في دور العرض، خاصة مع اعتماده على الكوميديا اللايت الممزوجة بالدراما الاجتماعية الخفيفة، وهو ما جعله يحظى بتفاعل جماهيري واضح.

ويُعد الفيلم من الأعمال السينمائية في الموسم الحالي، إذ يقدم عددًا من المواقف الإنسانية في إطار ساخر، ويطرح قضايا اجتماعية بأسلوب بسيط وقريب من الجمهور، مع أداء مميز من أبطاله.

يُذكر أن فيلم «جوازة ولا جنازة» ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية اللايت



فيلم "جوازة ولا جنازة" من بطولة، نيللي كريم وشريف سلامة والنجمة لبلبة والفنان اللبناني عادل كرم وانتصار ومحمود البزاوي وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وغيرهم من النجوم.

https://www.instagram.com/p/DUETd88CPgE/?igsh=MTc1NWw2Y282dTdyMg==