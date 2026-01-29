قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أسباب انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري .. السر في هذه الأمور

الدولار
الدولار
محمد شحتة

قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هناك انخفاض لقيمة الدولار أمام الجنيه المصري، ولكن هناك أسباب عالمية ومحلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على قناة "دي ام سي"، أن أسباب انخفاض الدولار العالمية بسببها خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة مع توقع وصولها إلى 2،5%.

وأشار إلى أن من الأسباب أيضا لانخفاض الدولار، الاضطرابات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب رفع الرسوم الجمركية وسلاسل الإمدادات الموجودة، فهناك فعلا حالة من التوتر الاقتصادي داخل الولايات المتحدة بسبب الحرب التجارية من ناحية وبين الصين والاتحاد الأوروبي من ناحية.

وذكر أن هناك خروج أصول أمريكية وبعض المشروعات الكبرى من الولايات المتحدة الأمريكية لدول جديدة باحثة عن ملاذات وأسواق تجارية أخرى.

وأوضح أن السوق الرابح عالميا هو سوق الذهب والفضة والنحاس، فالعلاقة بين الدولار والذهب والمعادن عكسية، فعندما ينخفض تهرب رؤوس الأموال تلجأ إلى الذهب لعوائد أفضل.

أما أسباب انخفاض الدولار أمام الجنيه في مصر، هو زيادة الحصيلة الدولارية المتواجدة داخل مصر بفضل تحويلات العاملين بالخارج التي بلغت أكثر من 39 مليار دولار، وانتعاش السياحة في مصر والتي بلغت حصيلتها أكثر من 19 مليار دولار، والصادرات غير النفطية التي تجاوزت 48 مليار دولار، والصادرات النفطية التي تجاوزت 54 مليار دولار.

وذكر أن هناك انخفاض للدولار عالميا وداخل مصر بشكل كبير وأعتقد أن عام 2026 ممكن أن يصل الدولار إلى 45 أو 43 جنيه.

أما عن الذهب فهو الحصان الرابح في سلة المعادن وأعتقد أن الذهب سيصل إلى 10 آلاف جنيه لعيار 24 بنهاية عام 2026.

 

الدولار الجنيه المصري أسباب انخفاض الدولار أسعار الدولار أمام الجنيه أسعار الذهب

