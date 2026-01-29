إنفوجراف.. 2.4 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إنفوجراف بشأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

واوضح الإنفوجراف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية اسفرت عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2026/2025، وذلك وفقًا للتطورات تحقيق أرباح الفترة المعاد استثمارها صافي تدفق للداخل بنحو 1.2 مليار دولار.

وتسجيل الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل قدره 800.8 مليون دولار ، وتحقيق الاستثمارات الواردة لشراء عقارات بمعرفة غير المقيمين صافي تدفق للداخل قدره 520.2 مليون دولار.