الذهب عند رقم قياسي جديد.. 5002 طن طلبا عالميا و555 مليار دولار استثمارات في 2025

سجل إجمالي الطلب العالمي على الذهب مستويات 5002 طن في 2025، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، بدعم من استمرار المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.

ووفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي لاتجاهات الطلب على الذهب، الصادر اليوم الخميس التاسع والعشرين من يناير، شهد الذهب تدفقات قياسية للاستثمار بقيمة 555 مليار دولار خلال عام واحد.

مستويات قياسية للطلب

ووصل الطلب الاستثماري العالمي إلى مستوى تاريخي قدره 2175 طناً، ليكون المحرك الرئيسي وراء عام استثنائي حطم فيه الذهب الأرقام القياسية.

واتجه المستثمرون حول العالم نحو صناديق المؤشرات المتداولة، مضيفين 801 طن خلال العام، إلى جانب إقبال كبير على شراء السبائك والعملات الذهبية.

وارتفع الطلب إلى 1374 طناً بما يعادل 154 مليار دولار. وسجلت الصين زيادة 28% على أساس سنوي، والهند ارتفاعاً بنسبة 17% على أساس سنوي، لتشكلا معاً أكثر من نصف الطلب في هذه الفئة.

طلب البنوك المركزية لا يزال قوياً

كما حافظت البنوك المركزية على وتيرة شراء قوية، بإضافة 863 طناً إلى احتياطاتها في 2025. ورغم أن هذا المستوى أقل من حاجز الألف طن الذي تم تجاوزه في السنوات الثلاث السابقة، إلا أن مشتريات البنوك المركزية بقيت عاملاً مؤثراً في دعم الطلب العالمي.

وبالتوازي مع ارتفاع الأسعار، تراجع الطلب العالمي على المجوهرات بنسبة 18% مقارنة بعام 2024، وهو انخفاض متوقع. ومع ذلك، ارتفعت القيمة الإجمالية لهذا الطلب بنسبة 18% لتصل إلى 172 مليار دولار، ما يعكس مكانة الذهب المستمرة لدى المستهلكين على المدى الطويل.

أما من ناحية العرض، فقد بلغ إجمالي المعروض مستوى قياسياً جديداً، مع ارتفاع إنتاج المناجم إلى 3672 طناً، فيما زادت عمليات إعادة التدوير بنسبة 3% فقط، رغم ارتفاع الأسعار.

من جانبها، قالت كبيرة محللي الأسواق في مجلس الذهب العالمي لويز ستريت شهد عام 2025 نمواً ملحوظاً في الطلب على الذهب وارتفاعاً غير مسبوقاً في الأسعار، حيث أقبل المستهلكون والمستثمرون على شراء الذهب والاحتفاظ به وسط حالة يطغى عليها عدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي.

وكان الطلب الاستثماري هو المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، رغم دعم باقي القطاعات الأخرى. ومع تراجع الطلب على المجوهرات بنسبة 18%، فإن ارتفاع الأسعار بنسبة 67% يُبرز استمرارية الطلب حتى مع مستويات الأسعار المرتفعة، كما واصلت البنوك المركزية تعزيز احتياطاتها بشكل ثابت."

وأضافت لويز: "مع استمرار حالة عدم اليقين في عام 2026، من المرجح أن يتواصل الزخم القوي للطلب على الذهب. وفي الشهر الأول من هذا العام، تجاوز الذهب حاجز 5000 دولار للأونصة للمرة الأولى على الإطلاق، مما يؤكد دوره كملاذ آمن في الأوقات الدقيقة".