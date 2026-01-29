هبوط أسعار الذهب عالميًا في المعاملات الفورية 2%

أفادت وكالة رويترز، بهبوط أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنحو 2% إلى 5280.99 دولار للأوقية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وشهدت أسعار الذهب قفزة جديدة وغير مسبوقة خلال تداولات اليوم، مسجلة مستويات تاريخية هي الأعلى على الإطلاق، في ظل تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ نحو أربع سنوات، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية التي عززت الإقبال على الذهب كملاذ آمن لحماية الثروات من التقلبات العنيفة في الأسواق.

وجاء هذا الارتفاع التاريخي مدفوعًا بمزيج من العوامل الاقتصادية والمالية، في مقدمتها ضعف العملة الأمريكية، وتصاعد المخاوف بشأن الاستقرار المالي العالمي، ما دفع المستثمرين إلى تكثيف الطلب على الأصول الملموسة، وعلى رأسها الذهب.