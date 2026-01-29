قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

صعود جديد للذهب مساء اليوم 29-1-2026

محمد يحيي

استمر تصاعد سعر الذهب في مصر للأسبوع الثاني على التوالي معوضًا بذلك خسائره التي شهدها في الشهر الماضي.

ارتفاع مساء اليوم

ومع بداية تعاملات مساء اليوم الخميس يستمر ارتفاع سعر المعدن الأصفر دون توقف داخل محلات الصاغة المصرية.

أسعار الذهب اليوم

صعود جديد

وخلال الأسبوع الجاري وحتي مساء اليوم ارتفع سعر الذهب مقدار اقترب من 110 جنيه في الجرام الواحد على الأقل .

وخلال الأسبوع الماضي وحتي اليوم وصل معدل ارتفاع سعر جرام الذهب بأكثر من 300 جنيه على الأقل للجرام الواحد بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الجرام

بلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له بلغ 7450 جنيه .

سعر عيار 24 اليوم

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر انتشارا نحو 8514 جنيه للبيع و 8571 جنيه للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7450 جنيه للبيع و 7500 جنيه للشراء.

اسعار الذهب اليوم الاثنين

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6385 جنيه للبيع و 6428 جنيه للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4966 جنيه للبيع و 5 آلاف جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 59.6 ألف جنيه للبيع و 60 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 5523 دولار للبيع و 5524 دولار للشراء.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب في السوق العالمية

واصلت أسعار الذهب موجة صعودها القوية في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، مدفوعة بتصاعد التقلبات العالمية واستمرار الإقبال على الملاذات الآمنة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في سوق الذهب والمجوهرات.

وتعتبر الارتفاعات القياسية المتتالية في أسعار الذهب أدت إلى طفرة غير مسبوقة في الطلب، تسببت في إرباك ملحوظ داخل السوق المحلية، موضحًا أن مستويات الطلب الحالية تجاوزت القدرات التشغيلية للمصانع والشركات العاملة في القطاع.

أسعار الذهب اليوم الاثنين

كما أن الإقبال بات يتركز بشكل أساسي على السبائك والجنيهات الذهبية باعتبارها أدوات ادخار، في مقابل تراجع واضح في الطلب على المشغولات، الأمر الذي فرض ضغوطًا متزايدة على مصانع السبائك، ودفع بعض المنتجين إلى تعديل جداول التسليم. ولفت إلى أن فترات التسليم التي كانت لا تتجاوز يومًا أو يومين امتدت حاليًا إلى ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع مع تصاعد الطلب.

كما أن هذه التطورات تعكس حالة من الضغط الحقيقي داخل سوق الذهب، وقد تتطور إلى أزمة أوسع حال استمرار تكدس الطلب على منتجات الادخار، بما يفاقم من الاختناقات الإنتاجية وسلاسل الإمداد.

