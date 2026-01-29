قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جوتيريش: المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تعني انسحاب إسرائيل الكامل
فى أول جولة لها .. رئيس حى المرج تجلس على الرصيف بجانب المواطنين
عرض صادم من الاتحاد لتجديد عقد بنزيما يشعل الأزمة قبل نهاية الموسم
نائب الرئيس الإيراني: مستعدون للانخراط في مفاوضات بضمان عدم التعرّض لهجوم
مجانًا.. دليل استخراج قرار علاج على نفقة الدولة خطوة بخطوة
خريطة الإيجارات الجديدة بالقاهرة.. شوف هتدفع كام حسب منطقتك
لافروف: الحكومة السورية تتخلى عن محاكمة بشار الأسد
الكرملين: روسيا تتحدث عن موسكو كمكان لعقد اجتماع مع زيلينسكي
بسبب البرد القارس.. ترامب: بوتين وافق على وقف استهداف كييف
عبد العاطي: هناك ضمانات لا بد من توافرها لنستطيع التحدث عن وقف إطلاق النار بغزة
سفر الأمريكيين لكاراكاس.. ترامب يكشف تفاصيل أول اتصال برئيسة فنزويلا
المرحلة الثانية لاتفاق غزة .. ترامب : حماس تنزع سلاحها
خالد يوسف

اعتمدت محافظة القاهرة، القرار رقم 978 لسنة 2026، والخاص بتنظيم العلاقة الإيجارية وتقسيم المناطق السكنية في العاصمة، والذي أصدره الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، والقانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تقسيم المناطق السكنية الى 3 فئات 

نصت المادة الأولى من قرار محافظ القاهرة على تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للغرض السكني والخاضعة للقانون الجديد إلى ثلاث فئات محددة بالألوان كالتالي:

ـ المناطق المتميزة: ويُرمز لها باللون الأخضر.

ـ المناطق المتوسطة: ويُرمز لها باللون الأصفر.

ـ المناطق الاقتصادية: ويُرمز لها باللون الأحمر.

وقد تم إلحاق الخرائط والجداول التوضيحية بهذا القرار لتحديد نطاق كل منطقة بدقة.

وأكد القرار في مادته الثانية على تعميم هذه التقسيمات على كل الأحياء والمناطق التابعة لمحافظة القاهرة للالتزام والعمل بموجبها، فيما نصت المادة الثالثة على نشر القرار في جريدة "الوقائع المصرية"، على أن يبدأ العمل به رسمياً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، وذلك تحقيقاً للصالح العام وتطبيقاً للقوانين المنظمة.

المناطق الاقتصادية تصدر نسبة إجمالي شقق الايجار القديم

يعتمد تقسيم المناطق للإيجار القديم محافظة القاهرة، وفقا للجنة حصر الإيجارات القديمة وتصنيفها رسميًا، على تقييم جودة المنشأة والخدمات والمنطقة التابع لها الوحدة السكنية، مما جعل الكثير من المناطق الشعبية تخلو من الشقق المتميزة، بل وقد تقتصر بعض المدن على شقق اقتصادية فقط.

ونشرت جريدة الوقائع الرسمية للدولة، نتائج عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة بغرض السكنى على مستوى أحياء محافظة القاهرة، حيث تصدرت المناطق الاقتصادية نسبة إجمالي شقق للايجار القديم في المحافظة بنسبة 37%، تليها المناطق المتوسطة بنسبة 31%، ونسبة المناطق المتميزة سجلت 18% فقط من إجمالي الوحدات.

تقسيم مناطق الإيجار السكني بالقاهرة

صنف تقسيم مناطق الإيجار السكني بالقاهرة، المحافظة إلى أربعة مناطق من حيث موقع المدن إلى منطقة شمالية وأخرى جنوبية، ومنطقة غربية وأخرى شمالية تضم كل منطقة عدد من مدن المحافظة، وتم رصد وجود 14% من الوحدات السكنية غير خاضعة لقانون الإيجار القديم.

وجاء تقسيم المناطق للإيجار القديم محافظة القاهرة كما يلي: 

مدن المناطق الشرقية: تشمل شرق مدينة نصر - غرب مدينة نصر - النزهة - المطرية - مصر الجديدة - سلام أول - عين شمس - المرج - سلام ثان.

مدن المناطق الجنوبية: وتشمل البساتين - دار السلام - مصر القديمة - طرة - المعصرة - التبين - حلوان  - السيدة زينب - الخليفة  - المقطم- المعادي - 15 مايو.

مدن المناطق الغربية: وتشمل مدن غرب القاهرة - عابدين - بولاق أبو العلا - الازبكية - وسط القاهرة - الموسكي - الوائلي - باب الشعرية - منشأة ناصر.

مدن المناطق الشمالية: شبرا - روض الفرج -الساحل - حدائق القبة - الشرابية - الزاوية الحمراء.

تصنيف مناطق الإيجار القديم في القاهرة

وتيسيرا على القراء، نعرض تصنيف مناطق الإيجار القديم في القاهرة، وفقا لطلب منطقة ومدينة كما جاء في قرار محافظة القاهرة بتقسيم المناطق:

