ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

كشف والد إمام عاشور نجم النادي الأهلي سر غياب نجله عن بعثة المارد الأحمر عن فى رحلة تنزنيا.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب عصر السبت المقبل نظيره يانج أفريكانز فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال والد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في تصريحات له اليوم: نجلي يعاني من المرض وهو ما تسبب في التخلف عن السفر مع بعثة النادي الأهلي لتنزانيا.

وقال والد إمام عاشور أيضا: أنا أعاني من المرض وكذلك إمام يعاني من المرض خلال الساعات الماضية.

أضاف: أتمنى أن الجميع يدعو لـ نجلي إمام وهذا سبب غيابه عن بعثة النادي الأهلي وبعد عودتها في حال كان بخير سيشارك مع الفريق بشكل طبيعي.