رياضة

عقوبة صارمة في الأهلي تبعد إمام عاشور عن 5 مباريات

إمام عاشور
إمام عاشور
إسلام مقلد

أعلن النادي الأهلي توقيع عقوبات انضباطية قوية على إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، إيقاف اللاعب لمدة أسبوعين، وتغريمه مليونًا ونصف المليون جنيه، مع خضوعه لتدريبات منفردة طوال فترة الإيقاف.

سبب العقوبة

جاء قرار الأهلي بسبب غياب إمام عاشور عن السفر مع الفريق صباح اليوم، استعدادًا لمباراة يانج أفريكانز المقررة بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وهو ما اعتبره الجهاز الفني والإداري مخالفة تستوجب العقوبة.

غياب مؤكد عن مباريات حاسمة

وبناءً على قرار الإيقاف والتدريب المنفرد، تأكد غياب إمام عاشور بشكل مبدئي عن خمس مباريات مقبلة على الأقل، في مختلف المسابقات المحلية والقارية، وهي:

  • السبت 31 يناير: يانج أفريكانز ضد الأهلي – دوري أبطال أفريقيا
  • الثلاثاء 3 فبراير: البنك الأهلي ضد الأهلي – الدوري المصري
  • الجمعة 6 فبراير: شبيبة القبائل ضد الأهلي – دوري أبطال أفريقيا
  • الأربعاء 11 فبراير: الأهلي ضد الإسماعيلي – الدوري المصري
  • 13 فبراير: الأهلي ضد الجيش الملكي – دوري أبطال أفريقيا

تأثير الغياب على الفريق

ويمثل غياب إمام عاشور ضربة فنية للأهلي، خاصة في ظل ازدحام جدول المباريات خلال الفترة المقبلة، واعتماد الجهاز الفني عليه في أكثر من مركز، سواء في الدوري أو دوري أبطال أفريقيا.

رسالة انضباط داخل القلعة الحمراء

وتؤكد إدارة الأهلي من خلال هذه العقوبة تمسكها الصارم بمبدأ الانضباط داخل الفريق، وعدم التهاون مع أي مخالفة، مهما كان اسم اللاعب أو دوره الفني، في إطار الحفاظ على استقرار الفريق وتركيزه في المرحلة الحاسمة من الموسم.

