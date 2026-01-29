بدون إمام عاشور.. وصول بعثة الأهلي إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء منذ قليل إلى تنزانيا، وذلك استعداداً لخوض مباراة يانج أفريكانز في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة إلي تنزانيا بدون إمام عاشور والذي تغيب عن الفريق بدون سابق إنذار.

أكد مصدر مطلع أن عقوبات قاسية فى انتظار إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بسبب تخلفه عن السفر إلي تنزانيا صباح اليوم الخميس.

ولفت المصدر إلي أن انزعاجا شديدا ساد داخل إدارة النادي الأهلي بسبب تصدير إمام عاشور أزمة للفريق قبل مواجهة يانج أفريكانز التنزاني.

وأشار إلي أن الجهاز الفني والإداري وبعثة النادي الأهلي انتظروا اللاعب فى مطار القاهرة لحين قدومه لكنه تخلف عن مرافقتهم في رحلة تنزانيا.

وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي إن إدارة النادي قررت فتح تحقيق بشأن تخلف إمام عاشور لاعب الشياطين الحمر عن رحلة تنزانيا صباح اليوم الخميس.

وكشف مصدر مطلعة داخل النادي الأهلي تفاصيل صادمة حول غياب إمام عاشور عن مرافقة بعثة القلعة الحمراء فى رحلة تنزانيا.

وغادرت بعثة النادي الأهلي صباح اليوم الخميس إلي تنزانيا وتخلف إمام عاشور عن الرحلة بدون إبداء أي أسباب.

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة ييس توروب لمواجهة يانج أفريكانز يوم السبت المقبل فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.