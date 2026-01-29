عمرو الدردير يفجّرها: إمام عاشور تغيّب عن رحلة تنزانيا بإرادته

أكد الناقد الرياضي عمرو الدردير أن لاعب النادي الأهلي إمام عاشور لا يعاني من أي مشاكل أو وعكات صحية كما تردد خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن تغيّبه عن السفر مع بعثة الفريق المتجهة إلى تنزانيا جاء عن قصد



وكتب الدردير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:" إمام عاشور لا يعاني من أي وعكة صحية كما يُشاع، بل تغيّب عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا عن قصد، بعدما أغلق هاتفه ولم تتمكن إدارة النادي من الوصول إليه حتى الآن 😎".

كشف صديق مقرب من اللاعب إمام عاشور، عن سبب تخلف اللاعب عن السفر مع النادي الأهلي لبعثة تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب أشرف عبد الناصر، الصديق المقرب لإمام عاشور: “ڤيروس لعين.. ألف سلامة عليك يا صاحبي وربنا يعافيك وترجع أحسن من الأول”.

ورغم تواجد إمام عاشور ضمن قائمة الفريق، لكنه غاب عن البعثة ولم يظهر في المطار وسط أسباب مبهمة عن غيابه.

الأهلي في تنزانيا

وغادرت بعثة النادي الأهلي القاهرة متجهة إلى تنزانيا، استعدادًا لخوض مباراة يانج أفريكانز يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول.

وبدأ الدماطي التحركات المبكرة لضمان توفير الأجواء المناسبة للبعثة الحمراء، حيث حرص على التواصل مع السفير المصري في تنزانيا، للاطمئنان على جميع الترتيبات الخاصة باستقبال الفريق، إلى جانب التنسيق الكامل مع الجهاز الإداري بشأن تفاصيل السفر، وفندق الإقامة، وملاعب التدريب، بما يضمن توفير أفضل الظروف للجهاز الفني واللاعبين.

وغادرت بعثة الأهلي القاهرة في التاسعة من صباح اليوم، الخميس، على متن طائرة خاصة، بعدما أنهى النادي جميع إجراءات السفر خلال الأيام الماضية، في إطار الاستعداد الجيد للمواجهة المرتقبة أمام بطل تنزانيا.

ويواجه الأهلي نظيره يانج أفريكانز في تمام الثالثة عصر يوم السبت المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب يقع في جزيرة زنجبار، وليس في العاصمة دار السلام.

ويعد الملعب من الملاعب الصغيرة نسبيًا، حيث لا تتجاوز سعته الجماهيرية 15 ألف متفرج، وسبق له استضافة عدد من مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين.