رجال طائرة الأهلي يواجه هليوبوليس في نهايات دوري المرتبط

يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، نظيره هليوبوليس، ضمن منافسات الدورة المجمعة النهائية لتحديد بطل دوري المرتبط.

وتنطلق المباراة في الساعة السادسة مساءً على صالة زويل، ويسعى الفريق للفوز ومواصلة الانتصارات في الدورة المجمعة لتحديد بطل دوري المرتبط.

ويتصدر رجال طائرة الأهلي الدورة المجمعة لتحديد بطل دوري المرتبط برصيد 11 نقطة.

واختتم الفريق استعداداته يوم أمس، الأربعاء، على صالة زويل.

وعقد المدرب جوردون مايفورث جلسة مع اللاعبين للتأكيد على بعض الجوانب الفنية والتكتيكية.

وكان رجال طائرة الأهلي قد فاز على بتروجت في المباراة الماضية بنتيجة 3-1.