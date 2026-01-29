قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديو يوثق لحظة صادمة.. سائق ميكروباص يدهـ.ـس 3 أطفال وسيدة بسوهاج ويفر هاربًا
سكرتير عام حزب الوفد: أي خروج عن إطار المنافسة المشروعة سيتم التعامل معه بحسم
الخطوط الإثيوبية توقف رحلاتها إلى إقليم تيجراي بعد تجدد الاشتباكات
كيف نجح البنك المركزي في إحباط 4 مليارات جنيه عمليات احتيال مالي في عام؟
هاني سري الدين لـ «صدى البلد»: لن يغلق أي مقر للوفد حال فوزي برئاسة الحزب
مصر ضيف شرف.. تكريم إلهام شاهين «بمهرجان I-Film الدولي»
أكسيوس: مسئولون إسرائيليون زاروا واشنطن لمناقشة احتمال شن الولايات المتحدة ضربات على إيران
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة
ماذا قال أشرف حكيمي فى تحقيقات الكاف عن أحداث نهائي السنغال؟
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا
معارك طاحنة بين الجيش الإثيوبي وقوات إقليم تيجراي.. ماذا يحدث في أثيوبيا؟
رياضة

الأهلي خلف الكواليس.. من سيبقى ومن سوف يغادر الميركاتو

الأهلي
الأهلي
منتصر الرفاعي

يشهد النادي الأهلي حالة من الاستقرار الفني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعدما قررت إدارة القلعة الحمراء رفض رحيل عدد من العناصر الأساسية بالفريق حفاظا على القوام الرئيسي، وذلك بالتنسيق مع الدنماركي ييس تورب المدير الفني للفريق.

وجاء هذا القرار في ظل رغبة الجهاز الفني في استمرار الركائز الأساسية سعيا لمواصلة المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية، وعلى رأسها دوري أبطال أفريقيا.

تورب يتمسك بمحمد شريف ويشترط مهاجمًا أجنبيًا للموافقة على رحيله

وأكد ييس تورب تمسكه بمحمد شريف مهاجم الفريق رافضا فكرة رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إلا في حالة التعاقد مع مهاجم أجنبي قادر على تعويض غيابه، خاصة بعد ارتباط اسم اللاعب بعدة عروض محلية وخارجية، كان آخرها من نادي الاتحاد السكندري.

وأبلغ المدير الفني إدارة الأهلي بحاجته إلى جهود شريف في المرحلة المقبلة، مشددا على أهمية استمراره في ظل عدم التعاقد مع مهاجم أجنبي حتى الآن بل وأكد أنه قد يرفض رحيله حتى بعد ضم مهاجم جديد، خاصة أن الفريق قد يفقد في هذه الحالة خدمات السلوفيني جراد يشار الذي يرتبط مستقبله أيضًا بإتمام صفقة المهاجم الأجنبي.

الأهلي يتمسك بديانج ويخطط لتجديد عقده

وفي السياق ذاته، كشف الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي لا يزال متمسكًا باستمرار المالي أليو ديانج حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود رغبة قوية في فتح ملف تجديد عقده بداية من الموسم المقبل.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» عبر أون سبورت إف إم، أن إدارة الأهلي تحدثت مع ديانج بشأن تمديد التعاقد، في انتظار موافقة اللاعب على العرض المقدم من القلعة الحمراء.

الشناوي خارج حسابات الرحيل رغم اهتمام تركي

من ناحية أخرى، أغلق مسؤولو الأهلي ملف رحيل العناصر الأساسية التي ارتبطت بعروض احتراف خارجية خلال الأيام الماضية، وفي مقدمتهم محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق، والذي تردد ارتباط اسمه بعرض من نادي جازينتب التركي.

ورغم عدم وصول عرض رسمي حتى الآن، حسمت إدارة الأهلي موقفها سريعًا، ورفضت التفريط في الحارس الدولي، مطالبة الشناوي بإغلاق ملف الرحيل على الأقل حتى نهاية الموسم الحالي، في إطار سعي الإدارة لتوفير أقصى درجات الاستقرار داخل الفريق، من أجل استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا والحفاظ على بطولة الدوري.

الأهلي محمد شريف ديانج الشناوي

دراسة تحذّر: النترات في مياه الشرب واللحوم المصنعة قد تزيد خطر الإصابة بالخرف
تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

