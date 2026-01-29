قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحزان في العياط.. مصرع مدير بإدارة تعليمية ونجله في حادث مروع بالصحراوي الغربي
فيديو يوثق لحظة صادمة.. سائق ميكروباص يدهـ.ـس 3 أطفال وسيدة بسوهاج ويفر هاربًا
سكرتير عام حزب الوفد: أي خروج عن إطار المنافسة المشروعة سيتم التعامل معه بحسم
الخطوط الإثيوبية توقف رحلاتها إلى إقليم تيجراي بعد تجدد الاشتباكات
كيف نجح البنك المركزي في إحباط 4 مليارات جنيه عمليات احتيال مالي في عام؟
هاني سري الدين لـ «صدى البلد»: لن يغلق أي مقر للوفد حال فوزي برئاسة الحزب
مصر ضيف شرف.. تكريم إلهام شاهين «بمهرجان I-Film الدولي»
أكسيوس: مسئولون إسرائيليون زاروا واشنطن لمناقشة احتمال شن الولايات المتحدة ضربات على إيران
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة
ماذا قال أشرف حكيمي فى تحقيقات الكاف عن أحداث نهائي السنغال؟
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا
رياضة

سيناريوهات تأهل الأهلى لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي
منتصر الرفاعي

يسعى النادي الأهلي، حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا بـ12 لقبًا، لتأمين بطاقة التأهل رسميًا إلى الدور ربع النهائي، عندما يواجه فريق يانج أفريكانز التنزاني يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات.

ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بفارق 3 نقاط عن يانج أفريكانز صاحب المركز الثاني، بينما يحتل الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين لكل منهما.

ويطمح الأهلي لمواصلة سلسلة انتصاراته على منافسه التنزاني وحصد النقاط الثلاث، ما يضمن له التأهل المبكر دون الحاجة لانتظار نتائج باقي فرق المجموعة. كما أن تحقيق التعادل قد يكون كافيًا لتجنب الدخول في حسابات معقدة قبل الجولات الأخيرة.

وفي مباريات أخرى ضمن المجموعة، يلتقي الجيش الملكي المغربي مع شبيبة القبائل الجزائري، في مواجهة قد تحدد ترتيب الفرق قبل جولة الحسم.

ويعتمد الأهلي على خبرة لاعبيه وقدرتهم على التعامل مع الضغط في المباريات الخارجية، خاصة في أجواء صعبة مثل ملعب يانج أفريكانز التنزاني، من أجل تعزيز موقعه على قمة المجموعة ومواصلة الدفاع عن لقبه الأفريقي.

الأرقام تكشف ملامح المنافسة

يملك الأهلي أقوى خط هجوم في دور المجموعات حتى الآن برصيد 7 أهداف، بينما يتصدر بيراميدز قائمة أقوى الدفاعات بعد حفاظه على نظافة شباكه في المباريات الثلاث الأولى.

في المقابل، تواجه الأندية الجزائرية صعوبة في البطولة، إذ يتذيل شبيبة القبائل ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطتين، بينما يقبع مولودية الجزائر في قاع المجموعة الثالثة بنقطة واحدة، ما يقرب الفريقين من توديع المنافسات مبكرًا.

وكان الملعب المالي أبرز المفاجآت في البطولة حتى الآن، بعد جمعه 7 نقاط وتصدره المجموعة الرابعة، بينما يحتل سيمبا التنزاني المركز الأخير بلا نقاط بعد ثلاث هزائم متتالية.

الأهلي دوري ابطال افريقيا النادي الاهلي

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

مسرح الجريمة

انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

المغرب والسنغال

رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا

غارات جوية

أوكرانيا .. مقتل 3 أشخاص وأصابة آخر في هجوم روسي بطائرات مسيرة

حساسية الصدر

ابعد عنها.. أشياء غير متوقعة تسبب حساسية الصدر

طرقعة المفاصل

حقيقة أضرار طرقعة المفاصل على صحتها.. وتحذير من هذه الحالة

دراسة تحذّر: النترات في مياه الشرب واللحوم المصنعة قد تزيد خطر الإصابة بالخرف

معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

