سيناريوهات تأهل الأهلى لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا

يسعى النادي الأهلي، حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا بـ12 لقبًا، لتأمين بطاقة التأهل رسميًا إلى الدور ربع النهائي، عندما يواجه فريق يانج أفريكانز التنزاني يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات.

ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بفارق 3 نقاط عن يانج أفريكانز صاحب المركز الثاني، بينما يحتل الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين لكل منهما.

ويطمح الأهلي لمواصلة سلسلة انتصاراته على منافسه التنزاني وحصد النقاط الثلاث، ما يضمن له التأهل المبكر دون الحاجة لانتظار نتائج باقي فرق المجموعة. كما أن تحقيق التعادل قد يكون كافيًا لتجنب الدخول في حسابات معقدة قبل الجولات الأخيرة.

وفي مباريات أخرى ضمن المجموعة، يلتقي الجيش الملكي المغربي مع شبيبة القبائل الجزائري، في مواجهة قد تحدد ترتيب الفرق قبل جولة الحسم.

ويعتمد الأهلي على خبرة لاعبيه وقدرتهم على التعامل مع الضغط في المباريات الخارجية، خاصة في أجواء صعبة مثل ملعب يانج أفريكانز التنزاني، من أجل تعزيز موقعه على قمة المجموعة ومواصلة الدفاع عن لقبه الأفريقي.

الأرقام تكشف ملامح المنافسة

يملك الأهلي أقوى خط هجوم في دور المجموعات حتى الآن برصيد 7 أهداف، بينما يتصدر بيراميدز قائمة أقوى الدفاعات بعد حفاظه على نظافة شباكه في المباريات الثلاث الأولى.

في المقابل، تواجه الأندية الجزائرية صعوبة في البطولة، إذ يتذيل شبيبة القبائل ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطتين، بينما يقبع مولودية الجزائر في قاع المجموعة الثالثة بنقطة واحدة، ما يقرب الفريقين من توديع المنافسات مبكرًا.

وكان الملعب المالي أبرز المفاجآت في البطولة حتى الآن، بعد جمعه 7 نقاط وتصدره المجموعة الرابعة، بينما يحتل سيمبا التنزاني المركز الأخير بلا نقاط بعد ثلاث هزائم متتالية.