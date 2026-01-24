رجال طائرة الأهلي يواجه الطيران في نهائيات دوري المرتبط

الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، يلتقي اليوم السبت، مع نظيره الطيران، ضمن منافسات الدورة المجمعة النهائية لتحديد بطل دوري المرتبط.

وتنطلق المباراة في الساعة الخامسة مساء على صالة زويل، ويسعى الفريق للفوز ومواصلة الانتصارات في الدورة المجمعة لتحديد بطل دوري المرتبط.

وخضع اللاعبون لتدريبات استشفائية بعد الفوز أمس على سموحة، وعقد المدرب جوردون مايفورث جلسة مع اللاعبين لتصحيح أخطاء مباراة أمس ودراسة نقاط قوة وضعف الطيران.

وكان رجال طائرة الأهلي قد فاز على سموحة في المباراة الماضية بنتيجة 3-0.