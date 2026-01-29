خالد الغندور يطلب من الأهلي إعلان سبب عدم سفر إمام عاشور

طالب الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق من إدارة النادي الأهلي الإعلان عن سبب عدم سفر إمام عاشور لاعب الفريق لمواجهة يانج أفريكانز.

وكتب الغندور :لماذا لم يسافر إمام عاشور مع بعثة الأهلي و لابد أن يعلن الأهلي للرأي العام اسباب عدم سفره مع الفريق لمباراة يانج افريكانز

غياب إمام عاشور

غاب إمام عاشور لاعب النادي الأهلي عن بعثة الفريق المسافرة لـ تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

ورغم تواجد إمام عاشور ضمن قائمة الفريق لكن غاب عن البعثة ولم يظهر في المطار وسط أسباب مبهمة عن غيابه.

الأهلي في تنزانيا

غادرت بعثة النادي الأهلي القاهرة متجهة إلى تنزانيا منذ قليل استعدادا لخوض مباراة يانج أفريكانز يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول.