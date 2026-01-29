إمام عاشور يغيب عن بعثة الأهلي المسافرة لتنزانيا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غاب إمام عاشور لاعب النادي الأهلي عن بعثة الفريق المسافرة لـ تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

ورغم تواجد إمام عاشور ضمن قائمة الفريق لكن غاب عن البعثة ولم يظهر في المطار وسط أسباب مبهمة عن غيابه.

الأهلي في تنزانيا

غادرت بعثة النادي الأهلي القاهرة متجهة إلى تنزانيا منذ قليل استعدادا لخوض مباراة يانج أفريكانز يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول.

وبدأ الدماطي التحركات المبكرة لضمان توفير الأجواء المناسبة للبعثة الحمراء، حيث حرص على التواصل مع السفير المصري في تنزانيا، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال الفريق، إلى جانب التنسيق الكامل مع الجهاز الإداري بشأن تفاصيل السفر، وفندق الإقامة، وملاعب التدريب، بما يضمن توفير أفضل الظروف للجهاز الفني واللاعبين.

وغادرت بعثة الأهلي القاهرة في التاسعة من صباح اليوم الخميس، على متن طائرة خاصة، بعدما أنهى النادي جميع إجراءات السفر خلال الأيام الماضية، في إطار الاستعداد الجيد للمواجهة المرتقبة أمام بطل تنزانيا.

ويواجه الأهلي نظيره يانج أفريكانز في تمام الثالثة عصر يوم السبت المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب يقع في جزيرة زنجبار، وليس في العاصمة دار السلام. ويعد الملعب من الملاعب الصغيرة نسبيًا، حيث لا تتجاوز سعته الجماهيرية 15 ألف متفرج، وسبق له استضافة عدد من مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين.

