إطلالة رومانسية لـ إمام عاشور برفقة زوجته

نشر لاعب منتخب مصر ونادي الأهلي، إمام عاشور، صورة جديدة تجمعه بزوجته ياسمين، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

وظهر الثنائي بإطلالة رومانسيه جذابة، حيث نالت الصورة تفاعلًا واسعًا من متابعيه، الذين عبروا عن إعجابهم بالعلاقة المميزة التي تجمع بينهما.

ومن جانبه ينتهي عقد إمام عاشور مع الأهلي في صيف 2028، ما يمنح الإدارة متسعًا من الوقت لدراسة ملف التمديد بالشكل الذي يتناسب مع قيمة اللاعب الفنية وتأثيره الكبير داخل الفريق.

ويأتي ذلك وسط مطالب جماهيرية واضحة بضرورة الحفاظ على اللاعب وتمديد تعاقده، خاصة بعدما أصبح عنصرًا لا غنى عنه في تشكيلة الأهلي الأساسية.

وترغب إدارة الأهلي في تمديد عقد إمام عاشور لمدة موسمين إضافيين لينتهي في صيف 2030 بدلًا من 2028 إلا أن حسم هذا الملف لا يزال مؤجلًا لحين الانتهاء من تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي تعاقداتهم بنهاية الموسم الجاري وعلى رأسهم حسين الشحات وآليو ديانج وأحمد عبد القادر.