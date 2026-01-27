قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رويترز : انقسام أوروبي حول تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
غموض في صفقة الأهلي لـ برشلونة
منع الأطفال دون الـ 16 عامًا من استخدام للمحمول | تفاصيل مهمة
حادث مأساوي يودي بحياة 7 من مشجعي باك في رومانيا
نقيب الأطباء: نشهد تخرج 12 ألف طبيب سنويا.. والطبيب المصري من أفضل الأطباء في العالم
مبسوط بكل لحظة | منشور صادم لـ ناصر منسي بسبب إيقاف القيد بالزمالك
الأرصاد: السحب تغطي القاهرة الكبرى.. وأمطار تزداد شدتها على السواحل الشمالية ليلاً
منتهى الخطورة | نقيب الأطباء: الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الدكتور
ترامب يحذر من عودة المالكي: لا مساعدات أمريكية للعراق إذا تكررت التجربة السابقة
لو واحدة طفشانة من جوزها تروح فين؟ ياسمين الخطيب تثير الجدل بمنشور مفاجئ
نتنياهو: فتح معبر رفح للأشخاص فقط وبأعداد محدودة
مفتي الجمهورية: التنوع سنة كونية لتحقيق الاستخلاف وعمارة الأرض وليس للصراع
فن وثقافة

إطلالة رومانسية لـ إمام عاشور برفقة زوجته

امام عاشور وزوجتة
امام عاشور وزوجتة
ميرنا محمود

نشر لاعب منتخب مصر ونادي الأهلي، إمام عاشور، صورة جديدة تجمعه بزوجته ياسمين، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

وظهر الثنائي بإطلالة رومانسيه جذابة، حيث نالت الصورة تفاعلًا واسعًا من متابعيه، الذين عبروا عن إعجابهم بالعلاقة المميزة التي تجمع بينهما.

ومن جانبه ينتهي عقد إمام عاشور مع الأهلي في صيف 2028، ما يمنح الإدارة متسعًا من الوقت لدراسة ملف التمديد بالشكل الذي يتناسب مع قيمة اللاعب الفنية وتأثيره الكبير داخل الفريق.

ويأتي ذلك وسط مطالب جماهيرية واضحة بضرورة الحفاظ على اللاعب وتمديد تعاقده، خاصة بعدما أصبح عنصرًا لا غنى عنه في تشكيلة الأهلي الأساسية.

وترغب إدارة الأهلي في تمديد عقد إمام عاشور لمدة موسمين إضافيين لينتهي في صيف 2030 بدلًا من 2028 إلا أن حسم هذا الملف لا يزال مؤجلًا لحين الانتهاء من تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي تعاقداتهم بنهاية الموسم الجاري وعلى رأسهم حسين الشحات وآليو ديانج وأحمد عبد القادر.

امام عاشور زوجه امام عاشور الاهلي امام عاشور وزوجتة

