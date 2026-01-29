الأهلي يغادر لـ تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا

غادرت بعثة النادي الأهلي القاهرة متجهة إلى تنزانيا منذ قليل استعدادا لخوض مباراة يانج أفريكانز يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول.

وبدأ الدماطي التحركات المبكرة لضمان توفير الأجواء المناسبة للبعثة الحمراء، حيث حرص على التواصل مع السفير المصري في تنزانيا، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال الفريق، إلى جانب التنسيق الكامل مع الجهاز الإداري بشأن تفاصيل السفر، وفندق الإقامة، وملاعب التدريب، بما يضمن توفير أفضل الظروف للجهاز الفني واللاعبين.

وغادرت بعثة الأهلي القاهرة في التاسعة من صباح اليوم الخميس، على متن طائرة خاصة، بعدما أنهى النادي جميع إجراءات السفر خلال الأيام الماضية، في إطار الاستعداد الجيد للمواجهة المرتقبة أمام بطل تنزانيا.

ويواجه الأهلي نظيره يانج أفريكانز في تمام الثالثة عصر يوم السبت المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب يقع في جزيرة زنجبار، وليس في العاصمة دار السلام. ويعد الملعب من الملاعب الصغيرة نسبيًا، حيث لا تتجاوز سعته الجماهيرية 15 ألف متفرج، وسبق له استضافة عدد من مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين.

وكان الأهلي حقق فوزًا مهمًا على يانج أفريكانز بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات، ليعزز موقعه في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.