ضياء السيد: الأهلي ليس المدينة الفاضلة وعنده أخطاء زيه زي أي ناد

أكد ضياء السيد أن النادي الأهلي ليس المدينة الفاضلة، مشيرًا إلى وجود بعض الأخطاء داخل المنظومة، وهو أمر طبيعي في أي ناد كبير.

وقال ضياء السيد عبر برنامج «أوضة اللبس»، إن الأهلي يتمتع بمستوى فني عال، مشيدًا بطريقة تعامل ييس توروب مع مباراة وادي دجلة، مؤكدًا أنه أدار اللقاء بشكل جيد.

وتحدث ضياء السيد عن طريقة تعامل الأهلي مع لاعبيه، موضحًا أن النادي يتعامل بشكل احترافي، معربًا عن اعتقاده بأن إمام عاشور يشعر بالراحة والسعادة داخل الأهلي، وأنه سيكون أكثر سعادة خلال الفترة المقبلة.

وعن موقف أشرف داري، قال ضياء السيد إن اللاعب سيخرج على سبيل الإعارة من النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه لا يعلم التفاصيل الخاصة بالأمور المالية أو الجهة التي ستتحمل راتبه خلال فترة الإعارة.