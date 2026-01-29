قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل
دبلوماسي روسي سابق: وثيقة الضمانات الأمريكية لا تعنينا ومطالب موسكو واضحة
افصل الكهرباء 15 دقيقة .. واذهب للشركة في هذه الحالة
دعاء الصباح 10 شعبان للرزق.. ابدأ يومك بأطيب الدعوات
خلال ساعات.. رحيل جراديشار تمهيدًا لقيد كامويش في قائمة الأهلي
تراجع الدولار وارتفاع اليورو.. أسعار العملات الأجنبية اليوم
وفاة والد محمد سمير لاعب الأهلي السابق
حكم صيام يوم النصف من شعبان.. اعرف رأي الشرع
سعر العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الخميس
لغز الأهرامات يُكشف من جديد.. باحثون فرنسيون يزعمون سرًا مائيًا مذهلًا وراء بناء صروح مصر الخالدة
دعاء الفجر.. 12 دعوة تجلب لك الرزق من حيث لا تحتسب
رياضة

ياسر ريان: المنافسة داخل الأهلي أصبحت شرسة وعمر كمال كان يستحق فرصة

محمد سمير

أكد ياسر ريان، لاعب النادي الأهلي السابق، أن المنافسة في الدوري المصري هذا الموسم ما زالت مفتوحة ولم تحسم بعد، مشيرًا إلى أن الصراع على اللقب سيستمر حتى الجولات الأخيرة في ظل تقارب المستوى بين الفرق الكبرى.

وأوضح ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور أنه لا يوجد أي خلاف على إمكانيات معتمد جمال التدريبية مع نادي الزمالك، مؤكدًا أن المدرب يملك الأدوات الفنية التي تؤهله لقيادة الفريق، لكن حسم لقب الدوري ما زال مبكرًا، خاصة مع قوة المنافسة وتعدد الفرق القادرة على التتويج.

وتطرق نجم الأهلي السابق إلى حالة ناصر منسي، مشيرًا إلى أنه يبدو مشتتًا داخل الملعب خلال الفترة الأخيرة، مرجعًا ذلك إلى عدم حسم موقفه مع نادي الزمالك، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على مستواه الفني وتركيزه في المباريات.

وعن النادي الأهلي، أكد ياسر ريان أن الفريق كان في حاجة واضحة لإجراء تدعيمات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل الحفاظ على قوته التنافسية محليًا وقاريًا، في ظل ضغط المباريات وتعدد البطولات.

وأضاف أن عمر كمال عبد الواحد كان من الممكن أن يقدم مردودًا أفضل مع الأهلي قبل رحيله، في ظل الإمكانيات التي يمتلكها كما كان يستحق فرصة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المنافسة أصبحت شرسة على جميع المراكز داخل الفريق، وهو ما يصب في مصلحة النادي ويدفع اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم من أجل حجز مكان في التشكيل الأساسي.

الأهلي المنافسة داخل الأهلي ياسر ريان عمر كمال الدوري المصري النادي الأهلي

