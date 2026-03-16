القومي للمرأة: يوم المرأة المصرية يجسد تاريخًا من النضال والإنجاز

بمناسبة الاحتفال بـ يوم المرأة المصرية الذي يوافق 16 مارس من كل عام، أكد المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار أن هذه المناسبة الوطنية تمثل محطة مهمة لتسليط الضوء على تاريخ المرأة المصرية الحافل بالعطاء والنضال، وتقدير دورها كشريك أساسي في مسيرة البناء والتنمية.

وأشارت المستشارة أمل عمار إلى أن المرأة المصرية كانت عبر التاريخ نموذجًا للإرادة والعمل، حيث أسهمت بدور بارز في مختلف مراحل تطور المجتمع، وشاركت بفاعلية في دعم الاستقرار المجتمعي والمشاركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.



وأضافت أن المرأة المصرية حققت خلال السنوات الماضية العديد من المكتسبات في مختلف المجالات، في ظل الإرادة السياسية الداعمة لتمكينها وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار، إلى جانب الجهود المستمرة لتطوير السياسات والتشريعات التي تكفل حماية حقوقها وتدعم مشاركتها الكاملة في الحياة العامة.

كما أكدت أن يوم المرأة المصرية يعكس تقدير الدولة والمجتمع لما حققته المرأة من إنجازات، وما تقوم به من أدوار متعددة في خدمة الوطن، مشيرة إلى ما شهدته السنوات الأخيرة من تقدم ملحوظ في مسيرة تمكين المرأة من خلال إطلاق المبادرات والاستراتيجيات الوطنية التي تعزز مشاركتها في مختلف المجالات.

وأضافت أن المجلس القومي للمرأة يواصل تنفيذ برامج عملية تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، بما يشمل التدريب على المهارات الحرفية والمهنية، وتقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الوعي بحقوق المرأة، بما يسهم في توفير فرص حقيقية للنمو والتمكين وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت على استمرار المجلس جهوده لدعم وتمكين المرأة المصرية وتعزيز قدراتها، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وبناء مجتمع أكثر عدالة وتكافؤًا للفرص.