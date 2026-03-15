قومي المرأة بكفر الشيخ يواصل تنفيذ مبادرة مطبخ المصرية.. صور

تنفذ مبادرة «مطبخ المصرية بإيد بناتها» في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، تحت رعاية المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وبدعم المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة الاوقاف ومؤسسة حياة كريمة، وباشراف الدكتورة أماني محمد شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار جهود الدولة لتمكين المرأة ودعم الأسر الأكثر احتياجًا داخل القرى.

ونفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفرالشيخ اليوم السبت، فعاليات مبادرة “مطبخ المصرية بإيد بناتها”، وجرى إنتاج 350 وجبة غذائية تم توزيعها على قرى الورق ومنشأة عباس والخوالد والحداد ودمرو بمركز سيدي سالم، وذلك في اطار الدور المجتمعي الذي يقوم به المجلس لدعم الاسر الاولى بالرعاية وتحقيق الحماية الاجتماعية داخل القرى الاكثر احتياجا.

أهداف المبادرة

وأكدت الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، أن مبادرة «مطبخ المصرية بإيد بناتها» تهدف إلى تحقيق مجموعة من الاهداف التنموية والاجتماعية، من أهمها: تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تدريب السيدات على مهارات الطهي واعداد الوجبات بشكل احترافي.

وأشارت إلى توفير فرص تدريب عملي تساعد السيدات على اكتساب مهارات انتاجية يمكن ان تتحول الى مشروعات صغيرة، ودعم الأسر الأكثر احتياجا من خلال اعداد وتوزيع وجبات غذائية بالمجان في القرى المستهدفة، فضلاً عن تعزيز مفهوم العمل المجتمعي والتطوعي ومشاركة السيدات في خدمة المجتمع المحلي، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة داخل القرى الاكثر احتياجًا.