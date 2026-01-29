قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنفوجراف.. 2.4 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية
إنقاذ سفينة إيرانية جنحت في بحر قزوين قبالة ميناء محج قلعة الروسي
فرض عقوبات جديدة ضد إيران على طاولة الاتحاد الأوروبي.. التفاصيل
الذهب يتجاوز التوقعات التاريخية.. الأوقية تقترب من 5600 دولار وعيار 21 عند 7500 جنيه
دونجا يعود التشكيل الأساسي لـ الزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
طال عمره.. محمد رمضان: أغنيتي الجديدة اتصورت في قصر الرئيس ترامب
«العربي الأوروبي للدراسات»: أوروبا تتجه نحو تشديد العقوبات على إيران
جرينلاند.. القبض على شخص حاول رفع العلم الأمريكي في مدينة نوك
تمرد إمام عاشور.. الأهلي يفتح تحقيقا حول تخلف اللاعب عن السفر لرحلة تنزانيا
الفراعنة يشعلون الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.. صلاح ومرموش الأبرز
وزيرة التضامن تشهد توقيع «الهلال الأحمر» 6 بروتوكولات لتعزيز الشراكة المؤسسية
مصادر أمريكية: ترامب سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أيام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تمرد إمام عاشور.. الأهلي يفتح تحقيقا حول تخلف اللاعب عن السفر لرحلة تنزانيا

إمام عاشور
إمام عاشور
يسري غازي

قال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن إدارة النادي قررت فتح تحقيق بشأن تخلف إمام عاشور لاعب الشياطين الحمر عن رحلة تنزانيا صباح اليوم الخميس.

 
وكشف مصدر داخل النادي الاهلي كواليس تخلف إمام عاشور عن السفر إلي تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز يوم السبت المقبل.

قال المصدر: إمام عاشور لاعب النادي الأهلي أغلق هاتفه منذ مساء أمس الأربعاء ولم يستطيع وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الوصول إليه.

تابع: اللاعب لم يكن لديه أي شكوى طبية ولم يخطر طبيب الفريق بمعاناته من أي عارض صحي قبل سفر الأهلي إلى تنزانيا.

أضاف: لا صحة للأنباء التي ترددت حول عدم تعاطى إمام عاشور لاعب النادي الأهلي أية تطعيمات قبل السفر إلي تنزانيا ما أدي إلي تخلفه عن مرافقة البعثة إلي تنزانيا.

واصل: إمام عاشور تخلف متعمدا عن السفر إلي تنزانيا حيث ظهر في مباراة وادي دجلة عندما خرج بديلا غاضبا ولم يصافح أحدا من زملائه والجهاز الفني للفريق.

وقال أيضا: إمام عاشور يرغب فى اللعب بشكل أساسي على مدار شوطي المباريات من أجل الإعداد للمشاركة فى بطولة كأس العالم 2026.

وأردف: من ضمن الأسباب لتخلف إمام عاشور عن رحلة تنزانيا رغبته فى الخروج إلي تجربة إحترافية ووصول عرضو من أندية الشباب والقادسية فى الدوري السعودي وكان اللاعب سوف يحصل على 2 مليون ونص المليون دولار إلا أن النادي الأهلي رفض رحيل اللاعب لاسيما وأن عقده ممتد إلي 2028 مشيرا إلي أن تعديل العقود متوقف فى الوقت الراهن.

واستطرد : آدم وطني وكيل اللاعب إمام عاشور يرغب فى خروجه للإحتراف في الدورى الأمريكى على غرار ما حدث مع الفلسطيني وسام أبوعلي.

