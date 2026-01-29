تمرد إمام عاشور.. الأهلي يفتح تحقيقا حول تخلف اللاعب عن السفر لرحلة تنزانيا

قال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن إدارة النادي قررت فتح تحقيق بشأن تخلف إمام عاشور لاعب الشياطين الحمر عن رحلة تنزانيا صباح اليوم الخميس.



وكشف مصدر داخل النادي الاهلي كواليس تخلف إمام عاشور عن السفر إلي تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز يوم السبت المقبل.

قال المصدر: إمام عاشور لاعب النادي الأهلي أغلق هاتفه منذ مساء أمس الأربعاء ولم يستطيع وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الوصول إليه.

تابع: اللاعب لم يكن لديه أي شكوى طبية ولم يخطر طبيب الفريق بمعاناته من أي عارض صحي قبل سفر الأهلي إلى تنزانيا.

أضاف: لا صحة للأنباء التي ترددت حول عدم تعاطى إمام عاشور لاعب النادي الأهلي أية تطعيمات قبل السفر إلي تنزانيا ما أدي إلي تخلفه عن مرافقة البعثة إلي تنزانيا.

واصل: إمام عاشور تخلف متعمدا عن السفر إلي تنزانيا حيث ظهر في مباراة وادي دجلة عندما خرج بديلا غاضبا ولم يصافح أحدا من زملائه والجهاز الفني للفريق.

وقال أيضا: إمام عاشور يرغب فى اللعب بشكل أساسي على مدار شوطي المباريات من أجل الإعداد للمشاركة فى بطولة كأس العالم 2026.

وأردف: من ضمن الأسباب لتخلف إمام عاشور عن رحلة تنزانيا رغبته فى الخروج إلي تجربة إحترافية ووصول عرضو من أندية الشباب والقادسية فى الدوري السعودي وكان اللاعب سوف يحصل على 2 مليون ونص المليون دولار إلا أن النادي الأهلي رفض رحيل اللاعب لاسيما وأن عقده ممتد إلي 2028 مشيرا إلي أن تعديل العقود متوقف فى الوقت الراهن.

واستطرد : آدم وطني وكيل اللاعب إمام عاشور يرغب فى خروجه للإحتراف في الدورى الأمريكى على غرار ما حدث مع الفلسطيني وسام أبوعلي.