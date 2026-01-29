منها ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. الفرق المتأهلة لملحق دوري أبطال أوروبا

أسدل الستار على منافسات مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، لتتضح ملامح الفرق المتأهلة مباشرة إلى دور الـ16، إلى جانب الأندية التي ستخوض مرحلة الملحق في طريقها نحو استكمال مشوار البطولة القارية.

ووفقًا لنظام البطولة، حجزت أول 8 فرق في جدول الترتيب مقاعدها مباشرة في ثمن النهائي، بينما انتقلت الأندية التي أنهت مرحلة الدوري في المراكز من التاسع حتى الرابع والعشرين إلى مرحلة الملحق، التي تُقام بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل منها 8 فرق إضافية إلى دور الـ16.

آرسنال يتصدر وبايرن يلاحق

ونجح آرسنال الإنجليزي في حسم صدارة ترتيب مرحلة الدوري بعد تحقيقه العلامة الكاملة، جامعًا 21 نقطة من 8 انتصارات متتالية، بينما حل بايرن ميونخ الألماني في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، ليضمنا التأهل المباشر دون انتظار الجولة الأخيرة.

أسماء ثقيلة في الملحق

وشهدت قائمة الفرق المتأهلة إلى ملحق دور الـ16 تواجد عدد من كبار القارة الأوروبية، يتقدمهم ريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب، إلى جانب إنتر ميلان ويوفنتوس من إيطاليا، ما ينذر بمواجهات قوية في المرحلة المقبلة.

الفرق المتأهلة إلى ملحق دور الـ16

وضمت قائمة الأندية التي ستخوض مرحلة الملحق كلًا من:

ريال مدريد، إنتر ميلان، باريس سان جيرمان، نيوكاسل يونايتد، يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، أتالانتا، باير ليفركوزن، بوروسيا دورتموند، أولمبياكوس، كلوب بروج، جالاتا سراي، موناكو، كاراباج، بودو/جليمت، وبنفيكا.

المتأهلون مباشرة إلى ثمن النهائي

في المقابل، تأهلت مباشرة إلى دور الـ16 أندية:

آرسنال، بايرن ميونخ، ليفربول، توتنهام، برشلونة، تشيلسي، سبورتينج لشبونة، ومانشستر سيتي.

ومن المنتظر أن تشهد قرعة الملحق مواجهات من العيار الثقيل، في ظل تواجد هذا العدد الكبير من الأندية صاحبة التاريخ الأوروبي، قبل أن تُستكمل منافسات دور الـ16 لاحقًا وفقًا لما ستسفر عنه القرعة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

