قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عرض صادم من الاتحاد لتجديد عقد بنزيما يشعل الأزمة قبل نهاية الموسم
نائب الرئيس الإيراني: مستعدون للانخراط في مفاوضات بضمان عدم التعرّض لهجوم
مجانًا.. دليل استخراج قرار علاج على نفقة الدولة خطوة بخطوة
خريطة الإيجارات الجديدة بالقاهرة.. شوف هتدفع كام حسب منطقتك
لافروف: الحكومة السورية تتخلى عن محاكمة بشار الأسد
الكرملين: روسيا تتحدث عن موسكو كمكان لعقد اجتماع مع زيلينسكي
بسبب البرد القارس.. ترامب: بوتين وافق على وقف استهداف كييف
عبد العاطي: هناك ضمانات لا بد من توافرها لنستطيع التحدث عن وقف إطلاق النار بغزة
سفر الأمريكيين لكاراكاس.. ترامب يكشف تفاصيل أول اتصال برئيسة فنزويلا
المرحلة الثانية لاتفاق غزة .. ترامب : حماس تنزع سلاحها
اخترت رحلتي مع الله .. حنان شوقي تكشف سبب غيابها عن الفن
إجلاء 1500شخص | انهيار أرضي هائل في مدينة نيشيمي الإيطالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل رسامة وتنصيب القس أفرايم إسحق

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي
ميرنا رزق

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل تنصيب ورسامة القس أفرايم إسحق قسًا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بناصر بمحافظة بني سويف، إحدى أعرق كنائس المحافظة والتي تأسست عام 1926، وذلك بحضور قيادات مجمع مشيخة الأقاليم الوسطى ومشاركة شعبية كبيرة من أبناء الكنيسة. 

وجاءت هذه المشاركة في إطار الجولة الرعوية لرئيس الطائفة الإنجيلية بمحافظتي المنيا وبني سويف.

شهد الحفل حضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والقس أسامة إبراهيم، رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، كما شارك في فعاليات برنامج الحفل كلٌّ من القس أكرم ناجي، عضو المجلس الإنجيلي العام وراعي الكنيسة الإنجيلية ببني سويف، والشيخ فهيم جابر، نائب رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، إلى جانب عدد من القيادات الرعوية، من بينهم القس مدحت ناشد راعي الكنيسة الإنجيلية بطامية، والقس إبراهيم ناجح سكرتير المجمع وراعي الكنيسة الإنجيلية بنعيم، والقس سمير يونان رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي بمجمع الأقاليم الوسطى، والقس خليل إبراهيم راعي الكنيسة الإنجيلية بالعياط، والقس سعد جابر راعي كنيسة قليني الإنجيلية، والقس مجدي باسيلي راعي الكنيسة الإنجيلية بإهناسيا، والشيخ فليب تأوس رئيس لجنة شؤون الشيوخ بالمجمع.
وخلال كلمته في الحفل، قدّم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة إلى القس أفرايم إسحق وعائلته وشعب الكنيسة، معربًا عن سعادته بتنصيب راعٍ جديد لها.

كما ألقى الدكتور القس أندريه زكي رسالة روحية تحت عنوان: «لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض»، أكد فيها على رسالة الكنيسة ودورها الحقيقي، موضحًا أن الملكوت حاضر هنا والآن، وأن الدور الروحي للكنيسة يتجلّى في تضميد الجراح، والتوحد مع المحتاجين، ومساندة من هم في الهامش، مؤكدًا أن كل مؤمن مدعو لتحقيق مجتمع السماء على الأرض.

القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية الكنيسة الكنيسة الإنجيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

الذهب

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

إمام عاشور

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

ترشيحاتنا

جثه صورة أرشيفية

مصرع مسن صدمته سيارة نقل في سمالوط

إنبي وسموحه

بهدف قاتل.. سموحة يهزم إنبي بهدفين مقابل هدف في بطولة الدوري المصري

المتهمين

فأس وكوريك .. لهو الأطفال يتحول لمشاجرة بين جيران بالشرقية

بالصور

فوائد تناول الشوفان مرتين أسبوعيا .. يخفض الكوليسترول ويحمي القلب

فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الأحرار بالزقازيق لمتابعة منظومة الرعاية الصحية والعلاجية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكثر أنواع اللحوم فائدة للصحة مع أصناف يجب الحذر منها

اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا

فيديو

الدولار

أسباب انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري .. السر في هذه الأمور

عملية احتيال إلكتروني

محافظ البنك المركزي: إعادة 116.8 مليون جنيه لضحايا الاحتيال الإلكتروني

موائد الإفطار

الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان.. فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد