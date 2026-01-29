رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل رسامة وتنصيب القس أفرايم إسحق

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل تنصيب ورسامة القس أفرايم إسحق قسًا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بناصر بمحافظة بني سويف، إحدى أعرق كنائس المحافظة والتي تأسست عام 1926، وذلك بحضور قيادات مجمع مشيخة الأقاليم الوسطى ومشاركة شعبية كبيرة من أبناء الكنيسة.

وجاءت هذه المشاركة في إطار الجولة الرعوية لرئيس الطائفة الإنجيلية بمحافظتي المنيا وبني سويف.

شهد الحفل حضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والقس أسامة إبراهيم، رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، كما شارك في فعاليات برنامج الحفل كلٌّ من القس أكرم ناجي، عضو المجلس الإنجيلي العام وراعي الكنيسة الإنجيلية ببني سويف، والشيخ فهيم جابر، نائب رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، إلى جانب عدد من القيادات الرعوية، من بينهم القس مدحت ناشد راعي الكنيسة الإنجيلية بطامية، والقس إبراهيم ناجح سكرتير المجمع وراعي الكنيسة الإنجيلية بنعيم، والقس سمير يونان رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي بمجمع الأقاليم الوسطى، والقس خليل إبراهيم راعي الكنيسة الإنجيلية بالعياط، والقس سعد جابر راعي كنيسة قليني الإنجيلية، والقس مجدي باسيلي راعي الكنيسة الإنجيلية بإهناسيا، والشيخ فليب تأوس رئيس لجنة شؤون الشيوخ بالمجمع.

وخلال كلمته في الحفل، قدّم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة إلى القس أفرايم إسحق وعائلته وشعب الكنيسة، معربًا عن سعادته بتنصيب راعٍ جديد لها.

كما ألقى الدكتور القس أندريه زكي رسالة روحية تحت عنوان: «لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض»، أكد فيها على رسالة الكنيسة ودورها الحقيقي، موضحًا أن الملكوت حاضر هنا والآن، وأن الدور الروحي للكنيسة يتجلّى في تضميد الجراح، والتوحد مع المحتاجين، ومساندة من هم في الهامش، مؤكدًا أن كل مؤمن مدعو لتحقيق مجتمع السماء على الأرض.