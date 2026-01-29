عبد العاطي: هناك ضمانات لا بد من توافرها لنستطيع التحدث عن وقف إطلاق النار بغزة

أكد وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي، أن هناك عدة ضمانات لا بد من توافرها واستمرار توافرها حتى نستطيع التحدث عن وقف إطلاق النار ووقف الوضع الذي يتسم بالهشاشة في قطاع غزة.. مضيفا أن كل هذه الضمانات هو استمرار الانخراط الأمريكي والرئيس دونالد ترامب.

وشدد على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.. مضيفا أن فتح معبر رفح هو أمر شديد الأهمية، ونتوقع ونأمل أن يتم فتح المعبر خلال الأيام القليلة القادمة ويكون من الجانبين.

وعن خطة السلام واللجنة الفلسطينية التكنوقراط لإدارة غزة .. قال وزير الخارجية إنه وفقا للقرار الأممي فهذه مرحلة انتقالية، واللجنة التكنوقراط وقوة الاستقرار الدولية هي كيانات مؤقتة، وقرار مجلس الأمن واضح ويتحدث عن مدى زمني لا يتجاوز الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠٢٧ .. وهذا الأمر واضح ونتحدث عن كيانات مؤقتة لا تفتئت على دور السلطة الفلسطينية صاحبة الولاية الشرعية على الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح أن مصر تتعامل مع كل الفصائل الفلسطينية من واقع مسؤوليتها الوطنية والقومية.

وعن الذرائع التي تبحث عنها إسرائيل لتفلت من الاستحقاقات ومنها سلاح حركة حماس.. قال وزير الخارجية إننا نتحدث هنا عن خطة الرئيس ترامب التي تتضمن عشرين نقطة، ولا يمكن أن تقبل نقطة وترفض أخرى ولا بد أن تقبلها جميعا بما في ذلك استحقاقات المرحلة الثانية.

وأضاف أنه فيما يتعلق بمسائل حصر السلاح، فهناك حوار موضوعي تم بين الفصائل الفلسطينية وهناك أفكار خلاقة تم التفاهم بشأنها بحيث يكون هناك كيان فلسطيني وتكون اللجنة الوطنية الفلسطينية الإدارية تتولى تسليم السلاح الثقيل في مرحلة أولى ويتم جمع السلاح والتعامل معه.