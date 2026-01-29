قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فى أول جولة لها .. رئيس حى المرج تجلس على الرصيف بجانب المواطنين
عرض صادم من الاتحاد لتجديد عقد بنزيما يشعل الأزمة قبل نهاية الموسم
نائب الرئيس الإيراني: مستعدون للانخراط في مفاوضات بضمان عدم التعرّض لهجوم
مجانًا.. دليل استخراج قرار علاج على نفقة الدولة خطوة بخطوة
خريطة الإيجارات الجديدة بالقاهرة.. شوف هتدفع كام حسب منطقتك
لافروف: الحكومة السورية تتخلى عن محاكمة بشار الأسد
الكرملين: روسيا تتحدث عن موسكو كمكان لعقد اجتماع مع زيلينسكي
بسبب البرد القارس.. ترامب: بوتين وافق على وقف استهداف كييف
عبد العاطي: هناك ضمانات لا بد من توافرها لنستطيع التحدث عن وقف إطلاق النار بغزة
سفر الأمريكيين لكاراكاس.. ترامب يكشف تفاصيل أول اتصال برئيسة فنزويلا
المرحلة الثانية لاتفاق غزة .. ترامب : حماس تنزع سلاحها
اخترت رحلتي مع الله .. حنان شوقي تكشف سبب غيابها عن الفن
أخبار العالم

عبد العاطي: هناك ضمانات لا بد من توافرها لنستطيع التحدث عن وقف إطلاق النار بغزة

أ ش أ

أكد وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي، أن هناك عدة ضمانات لا بد من توافرها واستمرار توافرها حتى نستطيع التحدث عن وقف إطلاق النار ووقف الوضع الذي يتسم بالهشاشة في قطاع غزة.. مضيفا أن كل هذه الضمانات هو استمرار الانخراط الأمريكي والرئيس دونالد ترامب.

وشدد على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.. مضيفا أن فتح معبر رفح هو أمر شديد الأهمية، ونتوقع ونأمل أن يتم فتح المعبر خلال الأيام القليلة القادمة ويكون من الجانبين.

وعن خطة السلام واللجنة الفلسطينية التكنوقراط لإدارة غزة .. قال وزير الخارجية إنه وفقا للقرار الأممي فهذه مرحلة انتقالية، واللجنة التكنوقراط وقوة الاستقرار الدولية هي كيانات مؤقتة، وقرار مجلس الأمن واضح ويتحدث عن مدى زمني لا يتجاوز الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠٢٧ .. وهذا الأمر واضح ونتحدث عن كيانات مؤقتة لا تفتئت على دور السلطة الفلسطينية صاحبة الولاية الشرعية على الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح أن مصر تتعامل مع كل الفصائل الفلسطينية من واقع مسؤوليتها الوطنية والقومية.

وعن الذرائع التي تبحث عنها إسرائيل لتفلت من الاستحقاقات ومنها سلاح حركة حماس.. قال وزير الخارجية إننا نتحدث هنا عن خطة الرئيس ترامب التي تتضمن عشرين نقطة، ولا يمكن أن تقبل نقطة وترفض أخرى ولا بد أن تقبلها جميعا بما في ذلك استحقاقات المرحلة الثانية.

وأضاف أنه فيما يتعلق بمسائل حصر السلاح، فهناك حوار موضوعي تم بين الفصائل الفلسطينية وهناك أفكار خلاقة تم التفاهم بشأنها بحيث يكون هناك كيان فلسطيني وتكون اللجنة الوطنية الفلسطينية الإدارية تتولى تسليم السلاح الثقيل في مرحلة أولى ويتم جمع السلاح والتعامل معه.

وزير الخارجية ضمانات وقف إطلاق النار

