الكنيسة الكاثوليكية بمصر تشارك في اليوم الخامس من أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس

شاركت مساء أمس، الكنيسة الكاثوليكية بمصر، في اليوم الخامس من أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس، وذلك بكنيسة القديس غريغوريوس المنور للأرمن الارثوذكس، برمسيس.

اسبوع الصلاة من أجل الوحدة

مثل الكنيسة الكاثوليكية في المشاركة: سيادة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، وسيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، ونيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، وعضو اللجنة التنفيذية، بمجلس كنائس الشرق الأوسط، والمهندس عصام عياد، عضو لجنة أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس.

شارك أيضًا الدكتور ميشال عبس، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والقس يشوع يعقوب، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، بالإضافة إلى ممثلي مختلف العائلات الكنسية.

تضمن اليوم الترانيم الروحية، والصلوات المختلفة، والقراءات الكتابية، وكلمات عدة شددت أن الوحدة هي محبة، وقوة.

ومن المقرر، أن تستقبل الكنيسة الكاثوليكية اليوم، ممثلة في الكنيسة الكلدانية، بقيادة سيادة الخورأسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، اليوم السادس من أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس، وذلك بكاتدرائية بازيليك ومزار العذراء سيدة فاتيما، بمصر الجديدة.

يأتي أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين لهذا العام، تحت شعار "جَسَدٌ وَاحِدٌ، وَرُوحٌ وَاحِدٌ، كَمَا دُعِيتُمْ أَيْضًا فِي رَجَاءِ دَعْوَتِكُمُ الْوَاحِدِ." (أف 4: 4)، برعاية مجلس كنائس الشرق الأوسط، ومجلس كنائس مصر.

تُقام لقاءات أسبوع الصلاة على مدار تسعة أيام، في الفترة من الثاني والعشرين، وحتى الحادي والثلاثين من يناير الجاري، بمشاركة العائلات الكنسية الخمس في مصر، وهي: الكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة الأرثوذكسية، والكنائس الأرثوذكسية الشرقية، والكنيسة الإنجيلية، والكنيسة الأسقفية.

الجدير بالذكر أن دائرة تعزيز الوحدة المسيحية بالفاتيكان، بالتعاون مع لجنة الإيمان والنظام بمجلس الكنائس العالمي، هما الجهتان المعنيتان سنويًا باختيار شعار الأسبوع، والقراءات الكتابية الخاصة به.