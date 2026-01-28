البطريرك إبراهيم إسحق يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط

استقبل اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الدكتور ميشال عبس، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والوفد المرافق له، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

شارك في اللقاء نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، وعضو اللجنة التنفيذية بمجلس كنائس الشرق الأوسط.

رافق الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط خلال الزيارة القس رفعت فكري، الأمين العام المشارك، والدكتورة لور أبي خليل، منسقة برنامج التماسك الاجتماعي والحوار والكرامة الإنسانية، والإعلامية ليا عادل معماري، منسقة العلاقات الكنسية والإعلام بالمجلس.

جاء هذا اللقاء في إطار زيارة الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، إلى جمهورية مصر العربية، للمشاركة في أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس 2026.

خلال اللقاء، تناول الطرفان موضوعات عدة سلطت الضوء على عمل المجلس، وبرامجه الإنسانية الاجتماعية الحوارية اللاهوتية، والإعلامية، كما تم التطرق إلى مسألة تعزيز التعاون بين الكنائس، كوسيلة للتفاعل الإيجابي وسط التحديات الراهنة.

واستذكر غبطة البطريرك، والدكتور ميشال عبس أبرز المحطات التي طبعت زيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر التاريخية والرسولية إلى لبنان، وما أرسته من ايجابيات على مختلف الصعد الوطنية، والإنسانية، والعيش معًا

كذلك، بحث الأب البطريرك مع الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط في العديد من الأمور المستقبلية التي يجب العمل عليها، والتي من شأنها أن تساهم في رفعة الإنسان.





وقدم الدكتور ميشال عبس الإصدارين الجديدين للمجلس، إلى غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الأول وهو المنشور عبر التطبيق الإلكتروني الذي يتضمن 23 ندوة، وطاولة مستديرة، وندوة عن بعد من تنظيم برنامج الحوار والتماسك الاجتماعي، وإعادة تأهيل الكرامة الانسانية. والثاني منشور أيضًا عبر التطبيق الإلكتروني من إعداد دائرة اللاهوت في المجلس بعنوان" نحو تاريخ مشترك لعيد الفصح"، بيان حلب 1997 باللغة العربية.