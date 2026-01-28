الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تشارك هيئة قضايا الدولة في الاحتفال بمرور 150 عامًا علي تأسيسها

حضر، مساء أمس، نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، نائبًا عن قداسة البابا تواضروس الثاني، للتهنئة بمرور 150 عامًا على تأسيس هيئة قضايا الدولة.

وأعرب نيافته عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية لمؤسسة عريقة وشامخة، تُعد أقدم هيئة قضائية مستقلة في مصر.

وشهدت احتفالية هيئة قضايا الدولة، بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشائها، لحظة وفاء مميزة، كُرِّم خلالها المستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، رؤساء الهيئة السابقين وعددًا من قياداتها، تقديرًا لما قدموه من إسهامات جليلة في دعم رسالة الهيئة وصون حقوق الدولة، ولدورهم البارز في ترسيخ تقاليد العمل القضائي الراسخة، في مشهد عكس امتداد العطاء المؤسسي وتواصل الأجيال داخل واحدة من أعرق الهيئات القضائية في مصر.

ويأتي احتفال هيئة قضايا الدولة بمرور 150 عامًا على تأسيسها تتويجًا لمسيرة قضائية ووطنية ممتدة منذ نشأتها في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، حيث تأسست الهيئة عام 1876، لتكون ذراع الدولة القانوني وحصنها المنيع في الدفاع عن حقوقها ومصالحها أمام جهات القضاء المختلفة.

وعلى مدار قرن ونصف من الزمان، لعبت الهيئة دورًا محوريًا في صون المال العام وترسيخ سيادة القانون، ومواكبة التحولات السياسية والدستورية التي شهدتها الدولة المصرية عبر عصورها المتعاقبة.