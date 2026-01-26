المطران شيحان والأنبا توماس يشاركان في اليوم الثالث من أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس 2026

شاركت مساء اليوم، الكنيسة الكاثوليكية بمصر، في اليوم الثالث من أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس 2026، وذلك بكنيسة القديس يوحنا المعمدان الأسقفية، بالمعادي.

اسبوع الصلاة من أجل الوحدة

مثل الكنيسة الكاثوليكية في المشاركة: سيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، ونيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك.

شارك أيضًا الأب يوحنا سعد، راعي كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل، وعضو لجنة الرعاة والقسوس، بمجلس كنائس مصر، والمهندس عصام عياد، عضو لجنة أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، بحضور القس يشوع بخيت، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، بالإضافة إلى ممثلي مختلف العائلات الكنسية.

تضمن اليوم الكلمات المختلفة منها: كلمة سيادة المطران جورج شيحان، وكلمة نيافة الأنبا توماس عدلي، والصلوات المختلفة، والترانيم الروحية، والقراءات الكتابية.

يأتي أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين لهذا العام، تحت شعار "جَسَدٌ وَاحِدٌ، وَرُوحٌ وَاحِدٌ، كَمَا دُعِيتُمْ أَيْضًا فِي رَجَاءِ دَعْوَتِكُمُ الْوَاحِدِ." (أف 4: 4)، برعاية مجلس كنائس الشرق الأوسط، ومجلس كنائس مصر.

تُقام لقاءات أسبوع الصلاة على مدار تسعة أيام، في الفترة من الثاني والعشرين، وحتى الحادي والثلاثين من يناير الجاري، بمشاركة العائلات الكنسية الخمس في مصر، وهي: الكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة الأرثوذكسية، والكنائس الأرثوذكسية الشرقية، والكنيسة الإنجيلية، والكنيسة الأسقفية.

الجدير بالذكر أن دائرة تعزيز الوحدة المسيحية بالفاتيكان، بالتعاون مع لجنة الإيمان والنظام بمجلس الكنائس العالمي، هما الجهتان المعنيتان سنويًا باختيار شعار الأسبوع، والقراءات الكتابية الخاصة به.