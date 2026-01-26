قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إخلاء المدارس ورياض الأطفال في بلدة كفر عقب بعد اقتحام إسرائيلي واسع
الاتحاد الأوروبي يقر حظرا كاملا على واردات الغاز المسال الروسي من 1 يناير 2027
جيش الاحتلال: قواتنا في طريقها إلى موقع عملية إطلاق النار قرب نابلس
تنسيق إسرائيلي أمريكي قبل ضربة محتملة لإيران
وزيرا التعليم العالي والشباب والرياضة يشهدان فعاليات افتتاح دوري الجامعات
في ذكرى ميلاد سعاد حسني.. أصول فنية لنجمة السينما المصرية
الإمام الطيب يصرف مكافأة 1300 جنيه للعاملين بالمناطق الأزهرية
مصر وسويسرا تتجهان نحو شراكة استراتيجية.. تعزيز الاستثمار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر
وزير الأوقاف يعتمد حركة تنقلات الأئمة ومقيمي الشعائر للعام الحالي عبر المنظومة الرقمية
مرتفع جوي.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس اليوم.. فيديو
مكتب نتنياهو: إسرائيل ستفتح معبر رفح بمجرد اكتمال عملية البحث عن جثة آخر أسير
الخروقات مستمرة وتتزايد.. لبنان يقدم شكوى رسمية ضد إسرائيل في مجلس الأمن
أخبار البلد

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يحتفل بعيد القديس أنطونيوس الكبير بكنيسته بالفجالة

ميرنا رزق

ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس عيد القديس أنطونيوس الكبير، وذلك بكنيسته، بالفجالة.

عيد القديس أنطونيوس الكبير

شارك في الصلاة القمص بولس جرس، والقمص أنطونيوس سماحة، والأب هدية تامر، رعاة الكاتدرائية، حيث ألقى صاحب الغبطة عظة الذبيحة الإلهية، مؤكدًا أن أن الكنيسة ليست مجرد مبانٍ، أو هياكل تنظيمية، بل هي في جوهرها شعب حيّ، مكوَّن من أشخاص يشكّلون "أحجارًا حية" في جسد المسيح، من الطفل الذي لم يولد بعد إلى المنتقلين، في شركة تجمع الكنيسة المجاهدة، والكنيسة المنتصرة.

وأشار الأب البطريرك إلى أن الاحتفال بعيد الرعية، وعيد القديس أنطونيوس الكبير، يتزامن مع عيد اهتداء شاول الطرسوسي، الذي أصبح القديس بولس الرسول، ما يمنح المناسبة بُعدًا روحيًا خاصًا، إذ يذكّر الجميع بأن الكنيسة مدعوّة دومًا إلى التجدد، والعودة إلى الجذور الإنجيلية الحقيقية.

وتوقف غبطة البطريرك عند تكريم الأزواج المحتفلين بيوبيلات زواجهم الفضية، والذهبية معتبرًا أن الأمانة في الزواج هي انعكاس مباشر لأمانة الله نفسه، وأن كلمة "نعم" التي تُقال في سر الزواج هي التزام روحي قبل أن تكون عَقدًا اجتماعيًا.

وتأمّل بطريرك الأقباط الكاثوليك في شخصية القديس أنطونيوس الكبير، مشددًا على أن خروجه إلى البرية لم يكن هروبًا من العالم، بل بحثًا عن الإصغاء لله، واكتشاف الذات في العمق.

فالبرية، بحسب تعبير غبطة البطريرك ليست عزلة سلبية، بل مساحة روحية للتحرر من التشويش، والضجيج الداخلي، ومن كل ما يملأ القلب، ويمنعه من سماع صوت الله.

وأوضح الأب البطريرك أن القديس أنطونيوس لم يكن ناسكًا منغلقًا، بل أبًا روحيًا صار ملجأً لكثيرين، لأن من يملأ قلبه بمحبة الله يصبح قادرًا على أن يكون أخًا حقيقيًا للآخرين، وخادمًا لبنيان الكنيسة.

وشدد صاحب الغبطة على أن الفرح المسيحي الحقيقي لا يرتبط بالظروف الخارجية، بل ينبع من العلاقة العميقة مع الله، قائلًا : إن الإنسان عندما يجعل الله مركز حياته، تستعيد قراراته، واتجاهاته وحدتها، ومعناها، ويتحرر من القلق، والانقسام الداخلي.

وفي بعد رعوي، أكّد بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك أن كل موهبة في الكنيسة، فردية كانت، أو جماعية، تُعطى من أجل الخير العام، وبنيان جسد المسيح، لا من أجل التفاخر، أو إبراز الذات، مستعيدًا تعليم القديس بولس الرسول عن المواهب باعتبارها خدمة، لا امتيازًا.

واختتم غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق عظته بالتأكيد على أن المسؤولية الكنسية تبدأ من الصلاة، والإصغاء، وأن أي نشاط يخلو من الحياة الروحية يصبح بلا عمود فقري، مشددًا على أن النقد الحقيقي في الكنيسة يجب أن يقود إلى التجديد، لا إلى الانقسام، وأن القداسة ليست حكرًا على الرهبان، أو أصحاب الظروف المثالية، بل هي دعوة موجّهة لكل مؤمن في قلب حياته اليومية، داخل الأسرة، والعمل، والمجتمع.

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الكاثوليك الكنيسة القديس أنطونيوس الذبيحة الإلهية

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

اتحاد الكرة

لؤي رجب

سيف زاهر

الزمالك

النجم العالمي خابي لام

أسعار الدواجن

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: حركة تنقلات الأئمة إجراء سنوي يراعي الأبعاد الإنسانية

رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية يستقبل الطالبة الإندونيسية ييلي بوترياني صاحبة كلمة الشكر للأزهر الشريف

بعد إثارتها تفاعلًا واسعا بالسوشيال ميديا.. اهتمام كبير بالإندونيسية ييلي طالبة الأزهر

التنظيم والإدارة

التنظيم والإدارة: رقمنة حركة التنقلات خطوة استراتيجية للعدالة والكفاءة المؤسسية

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

الجرأة والجمال.. روبى تثير الجدل بالأحمر الناري

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

