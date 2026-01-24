الكنيسة القبطية تهنئ رجال الشرطة وتثمن دورهم في حفظ أمن وأمان مصر والمصريين

تهنئ الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيد وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل، بمناسبة عيد الشرطة الرابع والسبعين.

وأكدت الكنيسة أن التضحيات المرتبطة بهذه الذكرى تمثل حلقة في سلسلة البطولات التي قدمها ويقدمها رجال الشرطة عبر العصور، مشيرةً إلى أن الدور المحوري الذي تضطلع به الشرطة المصرية في مختلف الظروف يُعد شاهدًا أمينًا على مسؤولية هذه المؤسسة الوطنية في حفظ أمن وأمان مصر والمصريين.

وأضافت الكنيسة: «وإذ نثمن ما تقوم به أجهزة الشرطة، نثق أنها تسهم بالدور ذاته في إرساء دعائم الجمهورية الجديدة»، مصلّين إلى الله أن يحفظ مصر وشعبها، وينعم عليها بدوام الأمن والاستقرار.