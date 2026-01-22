البابا تواضروس يتلقى اتصالات من كبار المسؤولين للاطمئنان على صحته

تلقى قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال الأيام الماضية العديد من الاتصالات للاطمئنان على صحته عقب الجراحة البسيطة التي أجريت لقداسته منذ أيام بأحد مستشفيات النمسا.

حيث تواصل للاطمئنان والتهنئة بنجاح العملية الجراحية: الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الدفاع السابق الفريق أول محمد زكي، والمستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.