دنيا بطمة تدخل فى نوبة بكاء أثناء الحديث عن فترة حبسها بالسجن
شمس البارودي تكشف لحظات الرعب.. كيف أنقذتها وليمة الفقراء من حادث مروع؟
عدد ساعات الصيام في رمضان 2026 وموعد بداية الشهر فلكيًا
الشرطة البلجيكية: 6 إصابات في هجوم بآلة حادة بتظاهرة للأكراد
سامي مغاوري يكشف لصدى البلد كواليس شخصيته في مسلسل «بيت بابا»
علاقة مثيرة بين القهوة والسكري .. دراسة تكشف التفاصيل
نظرية جديدة كشفت اللغز.. كيف بنى المصريون القدماء الهرم الأكبر؟
صوت هند رجب بالقائمة النهائية لجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم أجنبي
طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة
أستون فيلا يفوز على فنربخشة التركي في الدوري الأوروبي
ارتفاع قياسي للذهب منذ بداية 2026 .. قفزة 13.5% في 22 يومًا
ستارمر يهاجم فكرة ترامب : لا مكان لـ بوتين في مجلس السلام وهو يقصف أوكرانيا
أخبار البلد

البابا تواضروس يتلقى اتصالات من كبار المسؤولين للاطمئنان على صحته

ميرنا رزق

تلقى قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال الأيام الماضية العديد من الاتصالات للاطمئنان على صحته عقب الجراحة البسيطة التي أجريت لقداسته منذ أيام بأحد مستشفيات النمسا.

حيث تواصل للاطمئنان والتهنئة بنجاح العملية الجراحية: الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الدفاع السابق الفريق أول محمد زكي، والمستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني محافظ البنك المركزي مايا مرسي أحمد أبو الغيط وزير الشؤون النيابية والقانونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

بحيرة

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

قطع المياه

قطع المياه لمدة 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة غدا.. تعرف عليها

كأس أمم إفريقيا

بيان من الديوان الملكي يشيد بنجاح المغرب في تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025

صورة من الدورة التدريبية

ختام دبلومة الرخصة الأفريقية A7 بمشاركة 19 مدربًا

تدريبات بيراميدز

بيراميدز يخوض أول تدريباته بالمغرب استعدادًا لمواجهة نهضة بركان | صور

بالصور

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

قبل عرضه.. طرح البرومو الدعائي لفيلم برشامة

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

