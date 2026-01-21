قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انضمام ثماني دول عربية وإسلامية إلى "مجلس السلام" بدعوة من ترامب
أمريكا تفرض عقوبات على 6 منظمات في غزة بزعم دعمها لحماس
تشكيل سموحة وفاركو بالدوري
شوبير: عرض رسمي من فالنسيا الإسباني لشراء ديانج من الأهلي
ترامب يمنح حماس مهلة 3 أسابيع: نزع السلاح أو التدمير السريع
استقرار الحالة الصحية لقداسة البابا.. وأسقف النمسا يوجه رسالة طمأنة
شكر ترامب لدعم مصر بقضية المياه.. رسائل مهمة من الرئيس السيسي خلال لقائه برئيس الولايات المتحدة بمنتدى دافوس العالمي
يارب على خير.. نيرمين الفقي تشارك في مسلسل أولاد الراعي
بعد استلام 50 مليون برميل نفط من فنزويلا.. ترامب: إنتاجنا من الغاز وصل لمستوى قياسي
أكسيوس: زيلينسكي يلتقي ترامب في دافوس غدا
الجيش اللبناني: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية خرق فاضح لسيادة لبنان
قمة "السيسي - ترامب" بدافوس: شراكة استراتيجية شاملة وجهود مشتركة لسلام المنطقة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

استقرار الحالة الصحية لقداسة البابا.. وأسقف النمسا يوجه رسالة طمأنة

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

في ظل اهتمام الشعب القبطي داخل مصر وخارجها، وحرص الجميع على متابعة صحة قداسة البابا تواضروس، شهدت الأيام الأخيرة متابعة دقيقة للحالة الصحية لقداسة البابا بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة في النمسا، حيث أكدت التطمينات المتتالية استقرار حالته الصحية، وسط أجواء من الاطمئنان والرجاء وصلوات المحبة.

استقرار الحالة الصحية

طمأن نيافة الأنبا جابرييل، أسقف النمسا والمنطقة الألمانية بسويسرا ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالنمسا، الأقباط على الحالة الصحية لقداسة البابا تواضروس الثاني، مؤكدًا أن قداسته يتمتع بحالة مستقرة ويتماثل للشفاء وفقًا للتقارير الطبية.

وجاءت هذه التطمينات خلال عظة قداس عيد الغطاس المجيد الذي ترأسه بكنيسة السيدة العذراء بالزيتون في النمسا، حيث وجّه الشكر للشعب على صلواتهم ومحبتهم.

وكان قداسة البابا قد غادر المستشفى عقب إجراء الجراحة بنجاح، ويقضي حاليًا فترة نقاهة بدير القديس الأنبا أنطونيوس بالنمسا، مع الالتزام بالتعليمات الطبية واستمرار المتابعة الصحية.

وفي هذا السياق، وصل إلى النمسا صاحب النيافة الأنبا يوأنس، مطران أسيوط وسكرتير المجمع المقدس، للاطمئنان على صحة قداسة البابا، في زيارة تعكس اهتمام المجمع المقدس ومتابعته المستمرة للحالة الصحية لقداسته.

وأكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الجمعة الماضية، في بيان رسمي، نجاح العملية الجراحية واستقرار الحالة الصحية لقداسة البابا، معربة عن شكرها لكل من قدّم صلواته، ومطمئنة الجميع على تحسن حالته تمهيدًا لعودته إلى أرض الوطن بعد اكتمال فترة النقاهة.

البابا تواضروس الأنبا جابرييل أسقف النمسا الغطاس الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

مشغولات ذهبية

مستويات تاريخية جديدة.. وهذا سعر جرام الذهب في مصر

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

بدون زحام أو طوابير| خدمات بطاقات التموين المتاحة إلكترونيًا.. وهذه طريقة التحديث

بدون زحام أو طوابير| خدمات بطاقات التموين المتاحة إلكترونيًا.. وهذه طريقة التحديث 2026

ميندي ودياز

ميندي يخرج عن صمته.. هل تعمد "دياز" إهدار ركلة جزاء المغرب؟

الضريبة العقارية

طريقة حساب الضريبة العقارية بعد تعديل القانون.. اعرف هتدفع كام؟

لا تنخدع به.. مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور

أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه

مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أمريكا.. وسياسة الواقعية المرنة في إدارة العالم!

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

