مفتي الجمهورية يجري اتصالا هاتفيا بـ البابا تواضروس للاطمئنان على صحته

أجرى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًّا بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك عقب العملية الجراحية التي أُجريت لقداسته مؤخرًا.

مفتي الجمهورية يطمئن على صحة البابا تواضروس خلال اتصال هاتفي

وخلال الاتصال، أعرب مفتي الجمهورية عن خالص دعواته القلبية وتمنياته الصادقة لقداسة البابا بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية، راجيا لقداسته أن يعود إلى أرض الوطن في القريب العاجل سالما معافى.

من جانبه، ثمَّن البابا تواضروس الثاني هذا الاتصال الكريم، معربًا عن بالغ شكره وتقديره لفضيلة مفتي الجمهورية على اتصاله وحرصه، ومؤكدًا عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين دار الإفتاء المصرية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وما تمثله هذه العلاقات من دعامة أساسية لترسيخ قيم المحبة والتعايش والسلام داخل المجتمع المصري.

شيخ الأزهر يطمئن على صحة البابا تواضروس هاتفيا

وكان البابا تواضروس الثاني استقبل اتصالاً هاتفيًّا، من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر عبر خلاله عن سعادته بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لقداسته بإحدى مستشفيات النمسا الأيام الماضية متمنيًا أن يجتاز قداسة البابا فترة النقاهة ويعود إلى أرض الوطن سالما معافى في أقرب وقت.

وشكره قداسة البابا معربًا عن تقديره لاهتمام فضيلته وسؤاله وطيب مشاعره.