رئيس الوزراء يطمئن على الحالة الصحية لـ البابا تواضروس الثاني

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اتصالاً هاتفياً بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ وذلك للاطمئنان على حالته الصحية عقب إجرائه عملية جراحية خلال الأيام الماضية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء عبر ـ خلال الاتصال الهاتفي ـ عن خالص تمنياته لقداسة البابا بالشفاء العاجل، وأن يديم على قداسته موفور الصحة والعافية، مؤكدا حرصه على إجراء هذا الاتصال للاطمئنان على سلامته، وتقديرا لمكانته في نفوس المصريين.

فيما أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن تقديره للاتصال الهاتفي للدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدا أنها تعد بادرة طيبة منه، تعكس مشاعر الود والمحبة والتقدير المتبادل.